Элитные офисы и апартаменты могут разместить в исторической усадьбе Абрикосовых

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Аукцион по продаже столичной усадьбы знаменитых купцов Абрикосовых пройдет в конце марта, сообщает информационный центр Стройкомплекса.

Усадьба расположена в центре Москвы, в доме № 6/1 в Потаповском переулке в районе Чистых прудов.

Уникальное здание, история которого восходит к концу XVII века, выставляется на торги повторно, причем в этот раз его стартовую цену снизили почти на 120 миллионов рублей.

Как уточнили в столичном департаменте по конкурентной политике, заявки на участие в торгах принимают до 23 марта. Их победитель возьмет на себя обязательство привести усадьбу в порядок за пятилетний срок.

Эксперты полагают, что благодаря местоположению усадьбы Абрикосовых здание можно переоборудовать для размещения в нем офисов премиум-класса или апартаментов.