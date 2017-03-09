Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 марта 2017, 16:36

Экономика

Элитные офисы и апартаменты могут разместить в исторической усадьбе Абрикосовых

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Аукцион по продаже столичной усадьбы знаменитых купцов Абрикосовых пройдет в конце марта, сообщает информационный центр Стройкомплекса.

Усадьба расположена в центре Москвы, в доме № 6/1 в Потаповском переулке в районе Чистых прудов.

Уникальное здание, история которого восходит к концу XVII века, выставляется на торги повторно, причем в этот раз его стартовую цену снизили почти на 120 миллионов рублей.

Как уточнили в столичном департаменте по конкурентной политике, заявки на участие в торгах принимают до 23 марта. Их победитель возьмет на себя обязательство привести усадьбу в порядок за пятилетний срок.

Эксперты полагают, что благодаря местоположению усадьбы Абрикосовых здание можно переоборудовать для размещения в нем офисов премиум-класса или апартаментов.

В основу будущей усадьбы Абрикосовых легли каменные палаты XVII века, принадлежавшие другому купеческому семейству – Гурьевым. До 1881 года усадьба неоднократно меняла владельцев. В конце XIX – начале XX века здание принадлежало купцам Абрикосовым, которые вошли в историю как крупнейшие производители сладостей в Российской империи.

В настоящее время усадьба находится в аварийном состоянии и отключена от инженерных коммуникаций.

аукционы реставрация усадьбы культурное наследие строительство и реконструкция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика