Элитные офисы и апартаменты могут разместить в исторической усадьбе Абрикосовых

Фото: ТАСС/Александра Мудрац
Аукцион по продаже столичной усадьбы знаменитых купцов Абрикосовых пройдет в конце марта, сообщает информационный центр Стройкомплекса.
Усадьба расположена в центре Москвы, в доме № 6/1 в Потаповском переулке в районе Чистых прудов.
Уникальное здание, история которого восходит к концу XVII века, выставляется на торги повторно, причем в этот раз его стартовую цену снизили почти на 120 миллионов рублей.
Как уточнили в столичном департаменте по конкурентной политике, заявки на участие в торгах принимают до 23 марта. Их победитель возьмет на себя обязательство привести усадьбу в порядок за пятилетний срок.
Эксперты полагают, что благодаря местоположению усадьбы Абрикосовых здание можно переоборудовать для размещения в нем офисов премиум-класса или апартаментов.
В настоящее время усадьба находится в аварийном состоянии и отключена от инженерных коммуникаций.