Для Москвы закупят пожарную технику последнего поколения

Власти закупят для города пожарную технику последнего поколения. Поставщика одиннадцати пожарных автоцистерн вместимостью 3,2 тонны выберут с помощью электронного аукциона, передает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Начальная стоимость закупки составляет более 280 миллионов рублей. Спецтехника предназначена для МЧС и отделений столичного управления гражданской защиты. В каждом из 11 столичных округов будет по своей автоцистерне.

Сама пожарная автоцистерна представляет собой машину, кузов которой должен быть переоборудован для размещения на нем боевого расчета и пожарной надстройки. Также на каждом автомобиле должен установят пожарный насос и пенообразователь. Помимо этого, установка гидроабразивного тушения позволит резать массивные железобетонные и стальные препятствия.

"Через отверстие до 6 мм будет подаваться вода или пена под сверхвысоким давлением. Это позволяет снизить температуру горения на объекте с 600 до 70 градусов в течение 20 секунд. При этом расход воды составляет 6 литров в минуту, по старой технологии расход был 7 литров в секунду", – рассказала первый замначальника управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Москвы Татьяна Громова.

Кроме поставки спецтехники, подрядчик также должен будет обучить почти 300 человек личного состава пожарных служб работе с установкой по тушению.

