"Мосгортранс" призывает "частников" установить турникеты в маршрутках

В московских маршрутках появятся турникеты

Частных перевозчиков Москвы могут обязать устанавливать в маршрутках систему контроля проезда, которой оснащен городской общественный транспорт. Турникеты "частникам" планируют сдавать на прокат. С такой инициативой выступили представители "Мосгортранса".

Сейчас модель пилотного проекта проходит экспертизу, а в "Мосгортрансе" готовятся к проведению аукционов.

Однако не все эксперты единогласно одобрили новую идею. Некоторые считают, что госучреждение не имеет права проводить аукцион для "частников", так как является таким же перевозчиком.



Напомним, что проблема с безбилетниками в общественном транспорте Москвы стоит особенно остро. С начала года столичным судебным приставам поступило более десяти тысяч постановлений о взыскании штрафов с "зайцев". Сумма долга московских безбилетников составила более десяти миллионов рублей при том, что штраф за неуплату проезда в общественном транспорте составляет 1000 рублей.

И если бороться с "зайцами" в троллейбусах, автобусах и трамваях, принадлежащих "Мосгортрансу", помогают дежурные контролеры и установленные турникеты, то в частных маршрутках своевременная оплата проезда пассажиром зависит только от бдительности водителя.