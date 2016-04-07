В Москве появятся киоски с молоком и мясной продукцией

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Столичные предприниматели поборются за право торговать продуктами питания в киосках. Департамент по конкурентной политике выставил на аукцион более 100 киосков со специализацией "Молоко", "Овощи и фрукты", "Мясная гастрономия" и "Хлеб", сообщает пресс-служба ведомства.

Торговые объекты площадью 6 квадратных метров размещены на востоке, юго-востоке и западе Москвы. Начальная стоимость права на ведение в них торговли составляет 30 тысяч рублей в месяц. По итогам аукционов предприниматель получит право круглогодичной торговли в течение 5 лет.

Киоски будут полностью укомплектованы необходимым оборудованием в зависимости от специализации. В частности, в киоске "Овощи и фрукты" установят стеллаж для открытой выкладки, а в киосках "Молоко" и "Мясная гастрономия" появятся морозильные камеры.

Киоски будут выставляться на торги в составе нескольких траншей. Заявочная кампания по первому траншу продлится до 16 мая 2016 года. Первые электронные аукционы состоятся 19 мая 2016 года.

Ранее сообщалось, что на аукционы Единой торговой площадки Москвы выставят 1000 объектов нестационарной торговли (НТО). На данный момент выставлено 100 предназначенных для торговли мороженым киосков в ВАО и ЗАО.