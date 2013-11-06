Около 200 зданий в центре Москвы выставят на торги в течение двух лет

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти планируют выставить на аукционы около 200 зданий в центре столицы в течение двух лет. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин.

По словам заммэра, перед городскими властями стоит сложная задача - "привести в порядок" исторический центр столицы, сообщает Стройкомплекс Москвы.

Хуснуллин отметил, что большое количество строений в центре города "находятся в ненадлежащем виде" или не используются. Решить эту проблему власти попытаются с помощью привлечения инвесторов.

"Принята программа по представлению на аукцион двухсот зданий для их дальнейшей реконструкции", - сказал чиновник.

В этот список попали как памятники культуры и архитектуры, так и строения, которые в настоящий момент не используются.

Напомним, в столице действует специальная программа - ветхие здания, которые представляют историческую и культурную ценность, сдают в аренду инвесторам по льготной ставке 1 рубль за квадратный метр в год при условии, что инвестор отреставрирует объект.

С 1 ноября программу льготной аренды расширили, включив туда ветхие дома в центре Москвы.