Дома на Бульварном кольце украсит архитектурная подсветка

Фото: mos.ru

Департамент по конкурентной политике объявил двенадцать аукционов на выполнение работ по архитектурно-художественному освещению зданий Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

Общая стартовая сумма по объявленным торгам составляет 998 миллионов рублей. В аукционной документации обозначено 40 адресов зданий, расположенных на Бульварном кольце, Ленинградском шоссе и Ленинском проспекте.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 24 июня, итоги станут известны 4 июля.

Подрядчику будет необходимо выполнить строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, а также разработать алгоритмы управления освещением. Помимо этого, нужно будет проложить кабельные линии.

Напомним, что в этом году свыше тысячи столичных зданий оборудуют архитектурной подсветкой.

Кроме того, в апреле этого года новая подсветка появилась на 22 мостах через Москву-реку, Яузу и Водоотводный канал.

В настоящее время в столице установлено порядка 450 осветительных приборов. Для подсветки используются современные светодиоды преимущественно российского производства.