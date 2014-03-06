Шесть земельных участков в столице выставили на торги

Москва выставила на аукцион земли под строительство торговых объектов

Департамент Москвы по конкурентной политике презентовал шесть земельных участков. Они предназначены для капитального строительства, в частности - под торговые объекты, сообщает пресс-служба департамента.

Участки располагаются по адресам: Солнечногорская улица, владение 4, Сиреневый бульвар, владение 83Д, поселок Малино, улица Малинская, Цимлянская улица, владение 2, Чечерский проезд, владение 23 и Севастопольский проспект, владение 11А.

Глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев заявил, что Road Show стали намного популярнее у потенциальных инвесторов.

Отметим, что на сайте департамента заработал виджет по объявленным торгам, появился календарь Road Show, а также запущен форум для потенциальных инвесторов.

Все мероприятия в рамках заявочных кампаний по торгам транслируются на сайте в режиме онлайн.

Кроме того, со среды запущен единый инвестиционный портал столицы, где размещена информация по выставленным на торги объектам столицы.