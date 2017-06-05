Форма поиска по сайту

05 июня 2017, 14:08

Экономика

Лондонские аукционные дома Christie's и Sotheby's открыли "русские торги"

Фото: ТАСС/Саверкин Александр

Лондонские аукционные дома Christie's, Sotheby's, MacDougall's и Bonham's открыли Неделю русских торгов.

"Русская неделя" традиционно проходит в Лондоне два раза в год: летом – в мае-июне, и зимой – в ноябре-декабре. В этот раз самым дорогим лотом станет представленная аукционным домом Sotheby's картина Исаака Левитана "Лето". Эстимейт произведения составляет примерно два миллиона долларов. Также на торги выставлены портрет кисти Ильи Репина, на котором изображен сын художника Юрий, и полотна "Кремль ночью" и "Красивый день, Измайлово" Константина Юона.

Дом Christie's представляет работу художника Леонида Пастернака, отца нобелевского лауреата, писателя Бориса Пастернака, "У К.А. Коровина: старинные песни (Шаляпин и художники)", первоначальная цена которой составляет от 78 до 104 тысяч долларов. Аукционный дом MacDougall's выставил работы Кузьмы Петрова-Водкина и Василия Поленова, Bonhams – Дмитрия Стеллецкого.

Ранее сообщалось, что картина Жана-Мишеля Баскии продана на торгах за 110,5 миллиона долларов.

