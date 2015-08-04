Москва продает акции легендарного предприятия "Бытовые услуги Заря"

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Власти Москвы выставили на аукцион 100 процентов уставного капитала открытого акционерного общества "Бытовые услуги Заря", сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Торги запланированы на 6 октября, стартовая цена лота составляет 144, 6 миллиона рублей. Будущий собственник должен в течение 49 лет сохранять назначение предприятия – бытовое обслуживание.

Помимо 30,5 тысячи именных акций, в активы акционерного общества входят нежилые помещения в Западном административном округе по адресу Мичуринский проспект, дом 47.

Общая площадь помещений, находящихся в собственности акционерного общества превышает 2 тысячи квадратных метров.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтев, успех инвестиционного проекта зависит от будущего собственника.

"Бытовые услуги в столице востребованы – только в прошлом году в Москве открыто около 600 предприятий, поэтому при грамотном менеджменте предприятие вполне может быть успешным. Особенно если учесть, что аналогичные предприятия в районе отсутствуют.

Кроме этого, следует отметить, что комплекс расположен в шаговой доступности от строящейся станции метро "Мичуринский проспект", – сказал Дегтев.

Он сообщил, что цена актива по сравнению с предыдущими торгами значительно снизилась и стала более привлекательной.

Напомним, Москва уже выставляла "Бытовые услуги Заря" на аукцион осенью 2013 года со стартовой ценой в 204,7 миллиона рублей. Однако торги не состоялись, так как никто не подал заявки на участие в них.

Предприятие предоставляет услуги по ремонту бытовой электротехники, теле-и радиоаппаратуры, обуви и других кожаных изделий.