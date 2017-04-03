Портрет Мао Цзэдуна продан на аукционе в Гонконге за 12 миллионов долларов

Фрагмент портрета Мао Цзэдуна (1973). Фото: sothebys.com

Портрет Мао Цзэдуна, созданный известным американским художником Энди Уорхолом, продан на аукционе в Гонконге за 12,7 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте организатора торгов аукционного дома Sotheby's.

Лот ушел в пределах эстимейта, составлявшего 90 – 120 миллионов гонконгских долларов, что соответствует 11,6 – 15,5 миллиона долларов США. Покупателем стал азиатский коллекционер, пожелавший сохранить анонимность.

Портрет основателя Китайской народной республики Мао Цзэдуна Уорхол создал в 1973 году в технике шелкографии. Среди работ Уорхола – целая серия разноцветных крупноформатных портретов Мао в этом же стиле. На проданном в Гонконге полотне китайский вождь изображен на коричневом фоне в красном френче и с ярко-желтым лицом.