Личный самолет Элвиса Пресли выставлен на торги

Фото: ТАСС/DPA

Последний самолет Элвиса Пресли выставлен на продажу, он уйдет с молотка 27 мая, сообщает сайт "Комсомольской правды". Воздушное судно Lockheed Jetstar было выпущено в 1962 году.

Самолет не использовали более 30 лет, в нем не хватает двигателей. Судно стояло на парковке в Нью-Мексико.

Самое ценное, что сохранилось в лоте – внутреннее убранство, которое говорит о принадлежности популярному исполнителю. Салон отделан золотом и деревом, там стоят большие кресла, обшитые красным бархатом, а также алый ковер с большим ворсом.

Начальная стоимость самолета составляет 3,5 миллиона долларов. По мнению организаторов аукциона, купивший судно может хорошо заработать, выставляя его на обозрение или устроив там аттракцион.

Элвис Пресли умер в 1977 году в возрасте 42 лет.

В 2004 году дочь певца Лиза-Мари распродала практически все его имущество, включая использование имени короля рок-н-ролла, фотографии, музыкальные каталоги и личные вещи за 100 миллионов долларов.