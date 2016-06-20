Дом Наркомфина на Новинском бульваре выставили на аукцион

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Нового собственника памятника конструктивизма дома Наркомфина определит аукцион, сообщает пресс-служба столичного департамента города Москвы по конкурентной политике.

Общая площадь выставленных на торги помещений здания на Новинском бульваре, 25, строение 1 составляет 1,6 тысяч квадратных метров.

В настоящее время здание 1930 года постройки изношено на 68 процентов. Стартовая стоимость сделки купли-продажи составляет 101,4 миллиона рублей. Торги запланированы на 19 августа.

Отмечается, что в дальнейшем в здании могут разместить отель, гостиницу или комплекс апартаментов. Будущий собственник должен будет провести ремонтно-реставрационные работы по сохранению памятника архитектуры.

Дом Наркомфина – жилой дом-коммуна был построен в 1930 году в стиле конструктивизма по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса. Он предназначался для работников Народного комиссариата финансов СССР. Является объектом культурного наследия регионального значения.