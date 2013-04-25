В мае в Москве начнут работать 365 аттракционов

В мае в Парке Горького откроется искусственный пляж

В мае в столичных скверах и парках заработают около 365 аттракционов. Названия парков, адреса площадок и торгово-развлекательных комплексов, в которых расположены аттракционы, можно узнать на городском портале "Открытые данные". В этом году в Москве будет работать только четыре колеса обозрения из восьми: два - в Измайловском парке и по одному на ВДНХ и в парке "Сокольники".

В последнем откроется совершенно новый для Москвы аттракцион, рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" руководитель пресс-службы парка сокольники Денис Цуканов.

"В этом году у нас открывается сразу несколько объектов по активному спорту – это два скейт-парка, скалодром и абсолютно новый аттракцион для парков Москвы – волна для серфинга", – отметил Цуканов.

В Парке Горького также готовят пляжную программу, которая называется "Путевка на майские". Все те, кто не смог улететь в теплые страны в дни праздников, смогут полежать на песочке и в родном городе уже с 1 мая.

"Мы открываем крупнейший в Москве искусственный пляж. Его площадь составит более 5 тысяч кв.м самого качественного песка, и мы привезем до 150 шезлонгов", – рассказал руководитель PR-службы Парка Горького Антон Якимов.

Для отдыхающих будет привезен кварцевый песок высшего качества. А вот купаться придется на свой страх и риск, отметил Якимов. Но зато можно принять участие во множестве других развлечений. К примеру, поучаствовать в программе, посвященной лучшим курортам мира.