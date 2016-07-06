Колесо обозрения на ВДНХ полностью демонтировали

На ВДНХ завершили демонтаж колеса обозрения

На ВДНХ завершили демонтаж Колеса обозрения. Все детали конструкции упаковали и вывезли на склад, сообщает телеканал "Москва 24".

Сейчас на территории парка аттракционов ведутся работы по благоустройству, которые планируется завершить до конца текущего месяца.

На месте старого Колеса обозрения появится новое. Проект его строительства одобрил Сергей Собянин. Его высота составит 135 метров. Таким образом колесо станет одним из самых высоких в мире. Для большей безопасности колесо оборудуют закрытыми кабинами.

"Москва в цифрах": Колесо обозрения

Новый аттракцион станет крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире. Он будет напоминать известные High Roller в Лас-Вегасе, Singapore Flyer в Сингапуре и London Eye в Лондоне.

Ранее на территории ВДНХ владельцы вместе со специалистами АО "ХОЗУ ВДНХ" добровольно демонтировали три аттракциона – "Марс-306", "Кобра" и "Автодром". К работам привлекли специалистов производителя этих конструкций. Надзорные органы более двух лет добивались закрытия колеса обозрения и других аттракционов, указывая на их сомнительное техническое состояние.