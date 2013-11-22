Астрономы расскажут о метеоритах и астероидах

Фото: ИТАР-ТАСС

23 ноября в Московском государственном университете геодезии и картографии (МИИГАиК) состоится лекция "Астрономия и небесная механика. Астероидная и метеоритная опасность: мифы и реальность". Онлайн-трансляцию занятия проведет сетевое издание M24.ru.

Старшеклассникам, студентам и школьным преподавателям расскажут о том, что такое космическое геодезия и как она помогает ориентировать в космосе. Также на лекции можно будет узнать об опасностях, которые таят в себе метеориты и астероиды.

Проведут лекцию профессора кафедры астрономии и космической геодезии МИИГАиК.

Начало трансляции – в 12.00.

