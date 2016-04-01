Как определить чувство юмора по знаку зодиака

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В день смеха "Дни.Ру" публикуют гороскоп о чувстве юмора. Ведь хорошая шутка, искрометный юмор, умение рассмешить собеседника и поднять настроение – все это помогает поддержать разговор в компании, наладить отношения с близкими людьми и найти выход из стрессовой ситуации. Какое чувство юмора у вас – расскажут звезды.

Овны

ценят прямолинейный и несколько примитивный юмор, заразительно смеются над грубоватыми анекдотами, в то же время тонкими и интеллектуальными шутками их сложно рассмешить. Мужчины любят рассказывать бородатые анекдоты, которые пользуются большим успехом благодаря авторитету и презентабельности представителей этого знака гороскопа. Женщины редко рассказывают веселые истории сами, но искренне смеются над чужими шутками, заражая своей жизнерадостностью окружающих.

Тельцы

обладают тонким чувством юмора, отлично воспринимают шутки любой замысловатости. Это замечательные рассказчики, способные тонко шутить, анекдоты в их исполнении имеют очень смешную концовку. Любые истории они рассказывают интересно, обладая хорошим красноречием и чувством меры. Женщины-Тельцы с удовольствием поддерживают веселое настроение смешливой компании, мужчины смеются только над тем, что для них действительно смешно.

Близнецы

воздушные натуры, обладающие неиссякаемой разговорчивостью. Представители этого знака могут бесконечно вести монолог, не позволяя вставить какие-либо реплики окружающим, из-за чего производят впечатление несерьезных людей и неисправимых балаболок. Тем не менее, их можно назвать душой компании, кладезем огромного количества веселых шуток и сочинителями удивительных историй.

Раки

обладают хорошей интуицией, это позволяет им отлично ориентироваться в интересах и предпочтениях компании, в которой они находятся. Их шутки отличаются утонченностью, не содержат грубости или пошлости, они всегда чувствуют, в какой момент следует вставить смешную историю или замечание, чтобы это было наиболее уместно и разрядило обстановку. Анекдоты с нецензурными выражениями и циничные шутки производят на них неприятное впечатление, хотя из деликатности они могут улыбнуться, не подавая вида, что им это не нравится.

Львы

хорошие рассказчики, обладающие красноречием, тонким юмором и обаянием. Способны преподнести пошлый и изобилующий матами анекдот очень прилично, избегая ненормативной лексики и скабрезности. Женщину-Льва трудно рассмешить, особенно если она чем-либо недовольна. Чаще всего представители этого знака смеются над остроумными историями, в то время как анекдоты не производят на них особого впечатления.

Девы

очень практичны и смотрят на вещи трезво, эти качества наделяют их саркастическим юмором. Учитывая, что они по своей природе достаточно пессимистичны и не склонны к веселью, их шутки – явление редкое, но их можно назвать эталоном юмора, зачастую черного и слишком циничного. Рассмешить Деву можно остроумной шуткой, если это мужчина – ему наверняка понравится профессиональный армейский юмор.

Весы

ощущают себя, как правило, неординарными и исключительными личностями, что всегда сказывается на их манере шутить. Они могут долго молчать и сразить наповал одной единственной фразой. Остроумные Весы, в арсенале которых имеется бесконечный набор шуток и смешных историй, обеспечивают своей компании отличное настроение и заряд бодрости от беспрерывного смеха. Но для того чтобы рассмешить или хотя бы заставить улыбнуться, необходимо придумать что-то действительно интересное и оригинальное.

Скорпионы

любители черного юмора. Они обладают креативностью и остроумием, с одинаковым энтузиазмом рассказывают как возвышенные истории, так и откровенно пошлые анекдоты. Способны очаровать собеседника своим стилем общения, насыщенным шутками, прибаутками, смешными фразами, интересными оборотами. Скорпионы ценят качественные оригинальные шутки, но смеяться над ними в какой бы то ни было форме опасно – они способны отомстить, если вы нечаянно нанесете обиду.

Стрельцы

несмотря на наличие развитого интеллекта, довольно неуклюже, а иногда и удивительно глупо шутят. Иногда их шутливые замечания сопровождаются нелицеприятными упреками из-за привычки говорить правду в глаза. Стрельцам нравятся пошлые анекдоты, они с удовольствием будут смеяться над веселыми жизненными историями.

Козероги

козерога можно назвать знаком зодиака, представители которого совершенно не склонны шутить. Следует помнить, что даже если вам кажется, что они шутят – на самом деле это совсем не так. Тем не менее, они настоящие ценители хороших шуток и очень благодарные слушатели. Козероги обладают прекрасной памятью, поэтому желательно избегать повторений при них одних и тех же историй, чтобы не лишиться их внимания.

Водолеи

весельчаки и оптимисты, обладающие остроумием, начитанностью и хорошим чувством юмора. Они могут безостановочно шутить, создавая вокруг себя очень непринужденную и комфортную обстановку. Женщина-Водолей является душой компании, ее очень легко рассмешить, не прилагая для этого особых усилий. Мужчины этого знака ценят остроумных собеседников и любят оригинальные шутки.

Рыбы

имеют тонкую душевную организацию, их сложно назвать шутниками и юмористами. Мужчины стремятся покорить женскую компанию бородатыми анекдотами, преподнося их очень самобытно. Женщин-Рыбок легко рассмешить, но они склонны каждую шутку "примерять" на себя, поэтому при общении с ними лучше избегать историй о блондинках или толстушках, чтобы не спровоцировать появление комплекса неполноценности.