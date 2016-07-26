Воздвиженку открыли для автомобилистов после замены асфальта

Как обновилась улица Воздвиженка

Движение на Воздвиженке открылось по всем полосам после замены асфальта. Улица была закрыта для автомобилистов в ночь на 26 июля. Работы велись в рамках программы "Моя улица".

Как сообщает телеканал "Москва 24" асфальт был положен без стыков, которые являются одной из причин разрушения дороги – здесь скапливается вода и зимой при замерзании разрушается дорожное полотно.

Кроме того, почти восемь километров электропроводов на Воздвиженке было убрано под землю.

В рамках работ по программе "Моя улица" ограничение движения будет действовать на Никитском бульваре еще два дня, на Тверском бульваре, Моховой и Новом Арбате – до 31 июля. На площади Арбатские Вороота - до 1 августа и Вознесенском переулке - до 31 июля.

"Москва в цифрах": Благоустройство по программе "Моя улица"

Всего в этом году реконструируют 55 улиц столицы, на которых высадят 2400 новых деревьев и уберут под землю 120 километров кабеля. Помимо этого, произведут реконструкцию фасадов 450 зданий.

Благоустройство Тверской будет завершено в 2017 году. Здесь отремонтируют фасады 14 домов и установят 80 исторических энергоэффективных фонарей. Так же на Тверскую вернутся и липовые аллеи, вырубленные в 1990 годах. По словам авторов проекта, новые деревья смогут задерживать около 12 тысяч тонн пыли в год.