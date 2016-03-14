Тепловая карта позволит прогнозировать гололед, подтопления и ямы на дорогах

Фото:m24/Роман Балаев

В этом году в Москве будет запущена тепловая карта города, которая позволит прогнозировать подтопления, гололед и ямы. Кроме того, с ее помощью коммунальщики смогут более точно планировать уборку дорог. Об этом в интервью m24.ru сообщил руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин.

"В этом году планируем запустить метеоконтроль и термокартирование, то есть хотим сделать тепловую карту всего города. Это будет очень важным инструментом, так как температура асфальта в Москве разная и снег тает с разной скоростью. К примеру, на северо-западном участке МКАД, в районе Ленинградки, температура асфальта минус один, а на юге, в районе Капотни, плюс четыре", – пояснил Александр Орешкин.

Глава ведомства убежден, что карта позволит коммунальщикам более четко планировать уборку дорог на разных участках города. "Если на одном участке МКАД может быть минусовая температура, а на другом плюсовая, соответственно, для двух этих участков работы по уборке планироваться будут по-разному", – отметил Орешкин. Кроме того, используя тепловую карту, специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" смогут прогнозировать подтопления, гололед и ямы на дрогах.

Собеседник m24.ru также рассказал, что карта будет поначалу только внутренним инструментом, но при необходимости ее выложат в общий доступ для всех москвичей. Информация на карту будет поступать с датчиков, встроенных в дорожное полотно. У ГБУ "Автомобильные дороги" уже сейчас есть собственная метеослужба, измеряющая температуру дорожного покрытия. Для измерения температуры дорожного полотна по всему городу установлены порядка 40 датчиков. Наши датчики вмонтированы прямо в асфальт и отражают температуру покрытия", – сказал Орешкин.

Президент ассоциации российских уборочных компаний Юрий Рябичев считает, что подобная карта позволит оптимизировать уборочные процессы в городе. По его словам, затраты на ее создание компенсируются с помощью более точного планирования уборки. Кроме того, тепловая карта повысит безопасность движения, особенно в осенне-весенний период, когда начинаются заморозки.

"Температура покрытия на дорогах и мостах отличается в зависимости от конструкции. Как правило, мосты холоднее, чем основное покрытие, и там быстрее образуется гололед. Если на мониторах станет видна температура покрытия моста, то можно будет прогнозировать образование гололеда и проводить антигололедные работы. Это повысит комфорт передвижения на автомобилях", – сказал Рябичев.

По его мнению, датчики, которые будут передавать на монитор температуру, не нужно устанавливать слишком близко друг от друга. Они нужны на асфальтовом покрытии основных магистралей, мостах и коммуникаций.

В настоящее время москвичи могут пожаловаться на локальные подтопления в аварийные службы "Мосводостока". При обнаружении скопления воды необходимо обратиться в диспетчерскую службу "Мосводостока" и оставить заявку на вызов бригады по телефону 8(495)657-87-03. Кроме того, горожане могут сигнализировать о скоплениях воды на улицах, оставив заявку на портале "Наш город". В начале марта этого года после обильных снегопадов в диспетчерскую "Мосводостока" поступило 74 заявки о скоплениях воды на столичных улицах. Ранее m24.ru сообщало, что аварийные службы "Мосводостока" устранило скопления воды по 54 адресам. Над устранением последствий боролись 376 бригады и 295 единиц водооткачивающей спецтехники. По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, Москва справляется с уборкой снега, по оценке мировых специалистов-экспертов, лучше любого региона и любой другой столицы



По мнению профессора кафедры строительства дорог МАДИ Владимира Носова, тепловая карта должна быть в открытом доступе для всех автомобилистов столицы. "Эта карта позволит прогнозировать такое страшное явление на дорогах, как корочка льда. На этой корочке автомобили теряют управление. Водители нажимают на тормоза, а остановиться не могут и выезжают на встречную полосу. Чтобы этого не случалось, нужно обязательно следить за изменением температуры особенно весной и осенью, когда она днем бывает положительной, а ночью отрицательной. К отрицательным температурам автомобилистам нужно быть готовым и поможет им в этом тепловая карта", – сказал эксперт.

Он также считает, что, если есть опасность образования ледяной корочки, то коммунальные службы должны предупреждать автомобилистов воздержаться от поездок. "Коммунальные службы не успевают сразу обработать все дороги противогололедными реагентами, поэтому, я думаю, лучше предупреждать автомобилистов, чтобы вообще воздерживались от поездок", – отметил Носов.

Кроме того, собеседник m24.ru убежден, что, если карта будет в открытом доступе, то москвичи быстро к ней привыкнут. "Люди сегодня заглядывают в интернет, чтобы узнать погоду на завтра, помимо этого будут заглядывать перед поездкой в тепловую карту, чтобы узнать, какие районы и маршруты будут опасными для поездки", – считает профессор.

Светлана Казанцева, Марина Курганская