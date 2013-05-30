В Международной летней театральной школе снимут кино о смысле жизни

Худрук Международной летней школы Александр Калягин. Фото: ИТАР-ТАСС

1 июня в очередной раз открывается Международная летняя театральная школа Союза Театральных Деятелей. В ней будут проводиться не только мастер-классы ярчайших педагогов, но также там организуют тренинги, лекции, репетиции, групповые и индивидуальные занятия. В программу будут включены такие дисциплины, как актерское мастерство, сценическая речь, движение, фехтование и другие. Помимо обучения будет предусмотрена культурная программа, в которую войдут экскурсии, просмотры спектаклей, творческие встречи, капустники и многое другое.

В седьмом по счету конкурсном отборе приняли участие более 500 молодых артистов из 25 стран. Всего же студентами школы станут 80 актеров из Великобритании, США, Кубы, Франции, Швеции и других стран.

Мастер-классы дадут такие выдающиеся режиссеры и актеры, как Анатолий Васильев, Лев Додин, Вениамин Смехов, Роман Виктюк и худрук школы Александр Калягин.

На этот раз любой участник сможет попасть в творческую мастерскую интересного конкретно ему педагога. Своими авторскими методиками поделятся Вячеслав Кокорин, Вениамин Фильштинский и Гитис Падегимас.

Также впервые будет работать мастерская кино, в которой примут участие четверо учащихся школы. Они снимут фильм о творческом процессе, учебе, театре и смысле жизни. Руководить процессом будет режиссер Игорь Лысов. Работы участников киногруппы покажут в театральных залах, наряду с пятью выпускными спектаклями.

Над двумя драматическими постановками будут работать обладатель стипендии имени Мейерхольда, режиссер Екатерина Гранитова-Лавровская и лауреат премии "Московский дебют", режиссер Роман Самгин.

Над кукольным театральным проектом и пластическим спектаклем будет работать режиссер Анна Иванова-Брашинская. Причем специально для спектакля приглашена хореограф Улла Гейгес.

Кроме того, в рамках проекта впервые пройдет уличный перфоманс обладателя "Золотой маски" Дмитрия Филиппова (псевдоним Дима Мелкин).

Школа будет работать до 29 июня.

Напомним, 15 июня в Доме творчества "Звенигород" в рамках проекта пройдут мастер-классы режиссера театра и кино Анатолия Васильева.