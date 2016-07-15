Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Знаменитый британский рок-музыкант и вокалист группы The Rolling Stones Мик Джаггер станет отцом в восьмой раз. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Агент артиста уже подтвердил, что возлюбленная музыканта – 29-летняя балерина Мелани Хамрик – находится в положении. При этом жить вместе с рок-звездой девушка не собирается.

После родов Хамрик планирует переехать в Лос-Анджелес или Коннектикут, чтобы быть ближе к своей семье. Более того, ради материнства девушка планирует совсем оставить карьеру.

Мик Джаггер дважды был женат. Первая супруга музыканта никарагуанка Бьянк Джаггер родила артисту дочку. Затем артист женился на модели Джерри Холл – у пары четверо совместных детей: две дочери и два сына.

Кроме того у музыканта есть дочь от певицы Марши Хант, и сын от короткого романа с Лусианой Гименес.