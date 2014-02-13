Роман Карцев госпитализирован в НИИ имени Склифосовского

Роман Карцев госпитализирован в НИИ имени Н.В. Склифосовского

Народный артист России Роман Карцев госпитализирован в НИИ имиени Склифосовского, сообщает телеканал "Москва 24".

По предварительной информации, 74-летний артист был отправлен в больницу после падения у себя дома, сейчас он находится в отделении травматологии. Состояние Карцева врачи оценили как среднетяжелое.

Роман Карцев родился 20 мая 1939 года в Одессе. В настоящее время является артистом Московского театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.

Снимался в кино - с большим успехом в 1988 году он исполнил роль Швондера в телефильме "Собачье сердце" режиссера Владимира Бортко, снятого по одноименному произведению Михаила Булгакова.