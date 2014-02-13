Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля 2014, 15:11

Культура

Роман Карцев госпитализирован в НИИ имени Склифосовского

Роман Карцев госпитализирован в НИИ имени Н.В. Склифосовского

Народный артист России Роман Карцев госпитализирован в НИИ имиени Склифосовского, сообщает телеканал "Москва 24".

По предварительной информации, 74-летний артист был отправлен в больницу после падения у себя дома, сейчас он находится в отделении травматологии. Состояние Карцева врачи оценили как среднетяжелое.

Роман Карцев родился 20 мая 1939 года в Одессе. В настоящее время является артистом Московского театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.

Снимался в кино - с большим успехом в 1988 году он исполнил роль Швондера в телефильме "Собачье сердце" режиссера Владимира Бортко, снятого по одноименному произведению Михаила Булгакова.

артисты травмы госпитализация Роман Карцев

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика