"Девочка-ночь": нелегкие повороты судьбы певицы Лады Дэнс

"Нераскрытые тайны": Сверхспособности певицы Лады Дэнс

Лада Дэнс – яркая и харизматичная певица, которую считали секс-символом шоу-бизнеса начала 90-х. Хит "Девочка-ночь", спетый рыжей девушкой модельной внешности в 1992 году, снискал сумасшедшую популярность, а первый альбом певицы разлетелся невиданными доселе миллионными тиражами. Ладе пророчили блестящую карьеру. Но период бешеной популярности сменился долгим затишьем. Что же произошло с роковой красоткой?

Страшная травма. Как Лада едва не осталась инвалидом? Куда на целые 10 лет пропала с эстрады "девочка-ночь"? Почему роковая красотка так несчастна в любви? Как случайная встреча с молодым певцом подарила Ладе второе дыхание? Об этом читайте в специальном материале телеканала "Москва Доверие".

Чудовищная трамва

Лада Дэнс – одна из немногих, кому с детства снятся вещие сны и сны-предостережения. Правда, по своей халатности певица долгое время не прислушивалась к ним. Но однажды вещий сон о тяжелой травме заставил ее изменить свое отношение к тому, что диктует подсознание.

"У меня крест в Иерусалиме, он посвященный в самом святом месте. И так случилось… Я лыжница, я очень люблю кататься на лыжах. Я каталась везде практически, везде, где только можно кататься, везде каталась. И по черным трассам, и по любым. И тут я собралась в Куршевель.

И где-то за одну неделю буквально, за две мне снится сон, что мой крест переломан в районе ног. Я проснулась. Мне было очень плохо. Мне было страшно. Я знаю, что я вижу вещие сны. И я говорю себе: "Все, я прилечу, а кататься не буду". Ну, просто все оплачено. Как я думаю: "Все, кататься не буду", – рассказывает Лада Дэнс.

9 января 2002 года. В Куршевеле еще вовсю царит новогоднее веселье. Лада напрочь забывает о своем страшном сне и продолжает кататься.

"У меня была подружка, и она меня чего-то не любила. Моя приятельница. И она все время как-то завидовала, что я лучше нее катаюсь. И в какой-то момент я ее обгоняю. И я ее обгоняю, и чувствую, что она мне прямо в спину посыл не очень хороший дает. Прямо по позвоночнику все прошло. И я про себя думаю: "Ну слушай, чего ты, типа, злишься", – вспоминает Лада.

Лада признается: во всем, что случилось с ней дальше, действительно виновата она сама и ее неоправданный риск. Она вспомнит про страшный сон-предзнаменование, когда поймет, что падает, но будет уже поздно.

Эстрадная певица в Сочи, 1995 г. Фото: ТАСС/Виктор Клюшкин

"Это ж доли секунды. И в этот момент я делаю какой-то резкий поворот, и начинаю я терять равновесие, и как бы вот уже почти должна упасть. И в эти секунды один голос кричит: "Ни за что в жизни не падай! Держись до последнего". А второй голос говорит: "Да ладно тебе. Ну присядешь на корточки, что с тобой будет. Ну встанешь, поедешь кататься". И я поддаюсь второму голосу. Я как бы приседаю на корточки, и в этот момент две лыжи попадают в такую страшную колею и раздается хруст. И у меня нога прокручивается в колене на 180 градусов. Адская боль. Я не понимаю, что со мной происходит. У меня ноги в разные стороны практически. Колена просто нет", – рассказывает Лада Дэнс.

Это падение обернулось для певицы настоящей трагедией. Оно повлекло за собой не только тяжелые проблемы со здоровьем, но и полный срыв всех творческих планов. На то, чтобы буквально поставить заново, пришить и попытаться спасти ногу, у хирургов были считанные часы.

"По прилету у меня должен был начаться новый виток в карьере. И плюс куча концертов, которые уже запланированы. Я спрашиваю хирурга: "Скажите, пожалуйста, а вот у меня концерты. Смогу ли я танцевать?" Он на меня так смотрит. Показывает мне наглядно эту штучку, колено, и говорит: "Вот видите, у вас нет ни одной связки: ни крестообразной, ни передней, ни задней, ни боковой. Ни одной. У вас отсохнет нога. Вы молодая. Ну, без ноги как-то не очень", – говорит Лада.

Неожиданное спасение

Случайное знакомство с крупнейшим турецким бизнесменом Тельманом Исмаиловым стало чудесным спасением для певицы. Если бы не огромные деньги, которые олигарх внес за срочную операцию, Лада вряд ли смогла бы сейчас ходить.

"Мне практически помог человек, который сделал невозможное. Он очень богатый, но дело не в этом. Этот человек для меня реально спаситель настоящий. Я всегда, всю жизнь буду ему благодарна. Всегда. Самые лучшие специалисты, два, несколько часов спасали мне мою связку. Они ее частично сшили какими-то секретиками. Понимаешь, они мне сшили ту связку, которую было невозможно спасти. Я бегаю, занимаюсь спортом. Я была бы инвалидом", – считает Лада Дэнс.

Оставшись прикованной к инвалидному креслу на долгие месяцы, Лада плакала и сотни раз задавала себе один и тот же вопрос: почему с ней произошла эта трагедия и за что ее так наказывают высшие силы?

Именно в момент, когда певица боролась с отчаянием, не могла работать, когда у нее не было денег и когда от нее отвернулись многие друзья, каким-то мистическим образом на глаза Ладе стали попадаться фразы, фильмы и книги, на которые она никогда раньше не обращала снимания. Лада ощутила: кто-то или что-то хочет, чтобы она начала видеть мир иначе и ведет ее по новому пути.

"Мы живем и не знаем о том, что нам уготовано. Не нам решать, как нам пройти свой путь. Это решено уже за нас", – утверждает индолог, специалист по йоге Свами Нитьянанда Гири.

В индуизме, одной из мудрейших мировых религий, существует древнее понятие "путь императора". Индусы считают: каждому из нас при рождении дарована своя дорога, свой путь, по которому мы должны идти. Все человеческие трагедии, беды и несчастья происходят только тогда, когда люди отклоняются от своего предназначения.

Героиней телепередачи "Я сама" стала певица Лада Дэнс, 1999 г. Фото: ТАСС/Виктор Борисов

Так почему же на самом пике карьеры Лада Дэнс потеряла все и покинула сцену? Быть может, это было необходимо для того, чтобы певица выполнила свое истинное высшее предназначение.

"Когда человека останавливают, когда случаются травмы, риск для жизни, когда ему нужно все переосмыслить и посмотреть на свою жизнь со стороны: если у тебя был успех, были деньги, а потом все отняли в одночасье, значит, твоя карма – это не успех и не деньги. Твоя карма – это научиться ценить что-то другое, что-то кроме материальных благ", – считает Гири.

"Врачи меня спасали, поднимали. Я каждый день по несколько часов занималась. Потом несколько концертов я давала реально в кресле. Люди плакали, стояли. Причем я говорю: «Зачем я вам нужна в кресле?» Я пела лирические песни, да, там, конечно. А они говорили: "Лада, мы в тебя верим, мы будем ждать тебя всегда", – объясняет Лада Дэнс.

Но как понять, кто ты и что тебе суждено на самом деле? Индусы верят: человек приходит в этот мир не единожды. Ничто не может быть нам близко принято и понятно, если наша душа не имела подобного опыта в прошлой жизни. Именно индуизм стал для Лады Дэнс единственным путем к спасению в период забвения и депрессии. Певица верит: она углубилась в эту древнюю религию не просто так. Она – избранная. В своем прошлом воплощении Лада были индийской монахиней. Но кто раскрыл певице тайну ее прошлых воплощений?

"Это точечная наука. Ее должен все-таки гуру вычислять, который там, в Китае, в Индии, в Тибете – везде. То есть он практикуется, находится, совершенствуется с другими учителями, к которым весь мир приезжает поучиться хоть чуть-чуть, прикоснуться. У меня есть духовный учитель, который был ученик Пападжи", – говорит Лада.

Пападжи Харинваш Лал Пунджа – индийский мудрец, учитель неоадвайта, по прозвищу Лев из Лакнау. Его ученик, имя которого Лада держит в строжайшей тайне, является ее гуру и главным жизненным наставником.

"Задайте мысль в космос, что я хочу найти своего учителя. Если ты захотел найти учителя, ты всегда его встретишь. Вселенная – она моментально откликается. Если ты встретил учителя – все, половину дела ты сделал. Остальное дело только за тобой", – утверждает Лада Дэнс.

Очищение кармы и превращение в бомжа

Неоиндуизм – вот религия, которой теперь следует Лада Дэнс. Она уверяет, что с ее помощью начала новую жизнь и нашла свой путь к просветлению.

"Неоадвайты говорят: "Следует расслабиться и быть, осознавая, здесь и сейчас, радуясь жизни. Главный ее постулат – ты ничего не решаешь, так как тебя как эго нет с самого начала, и будет все то, что предопределено. Ты можешь только наблюдать и принимать это как свидетель. Отбрось свою голову. Прими мир и себя как есть. Расслабься и празднуй", – рассказывает Свами Нитьянанда Гири.

Певица Лада Дэнс и модельер Елена Ярмак. Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Впервые Лада пришла в центр индуизма по совету подруги. Теперь она рьяная поклонница всего, что происходит на семинарах и тренингах неоадвайта.

"И нас начинают прокачивать день за днем. Слой за слоем твое эго, с твоего эго просто снимают всю эту дрянь, все вот эти наросты, все вот эти эгоцентризмы, всю вот эту шнягу, все эти ненужные все вещи, пока не докапывают тебя до самого соединения с тобой. Там просто определенные техники. И вот одна из техник именно мне дарит быть бомжем", – говорит Лада Дэнс.

"Это ролевые тренинги, это все здорово и интересно. И действительно, если ты хочешь как-то расширить границы своего сознания таким образом, почему бы не поучаствовать в таких тренингах. Почему? Потому что у тебя появляется возможность взглянуть на себя со стороны. Ну почему, это здорово, это интересно, это расширяет твое сознание, это повышает твой интеллект. Мы живем в достаточно скучном, зашоренном, мире, и психологические тренинги дают нам возможность переключиться и постараться понять других людей", – поясняет психоаналитик Александр Теслер.

"Обычно погружения в йогу, в медитацию, вглубь себя меняют человека кардинально. Надо набраться мужества и отсеивать от себя все условности, в которых живет мир. Главный смысл любых индуистских религий – это усмирить тело и дать возможность говорить душе. Для этого используют различные практики – от банальной медитации до проигрывания ролевых ситуаций с людьми", – рассказывает Свами Нитьянанда Гири.

"Я была бомжем. Меня пинали там. На меня выливали какую-то рыбу. Я сидела и просила деньги реально. Возле метро. Я вся вонючая. Должна была залить чуть ли мочой себя. Клянусь. Я валялась в грязи, вот такая вся была грязная, сидела в метро, просила милостыню. Еще очки такие: один расколотый был, а другой – черный. Представляешь, такой кот Базилио одноглазый. Ну я ж гримироваться-то умею, парики какие-то напяливала.

Я вообще была нереальная. И я должна была не играть, я должна была это прожить. И ты не поверишь, а посмотри, действительно: бомжи – они все очень добрые. Они ж не злые, бомжи, вообще. Вот если ты поговоришь с бомжем – он еще философ, он очень интересные вещи говорит. Это добрейшие люди. Мне давали деньги даже", – утверждает Лада Дэнс.

Пробыв в роли бомжа в одном из переходов Москвы, Лада действительно осознала: прежде всего она – не певица, она человек, который рожден в этом мире для того, чтобы отдавать людям добро. Ее главное счастье – не бояться потерять все и делать других счастливыми.

"Я отдаю себя людям с удовольствием. В йоге есть выражение "когда я в источнике", да. То есть когда мне не очень хорошо, то лучше бы не ходить к людям. Но когда меня штырит, а это происходит всегда на сцене, меня всегда просят петь на бис. Я не помню ни одного концерта, чтобы как-то так еле-еле или "спасибо, что ушла", например. То есть всегда просят. Потому что мне нравится нести радость. Я от этого получаю огромное удовольствие", – рассказывает Лада.

"Женсовет"

Так за что же была наказана Лада Дэнс? Почему карма настигла ее и ей пришлось расстаться со славой, богатством и звездным статусом? Проведя год в инвалидном кресле и взглянув на прожитую молодость со стороны, Лада Дэнс осознала: она виновата, она заслужила все испытания и все потери, которые ей выпали.

Шоу-бизнес сделал ее черствой, научил использовать и предавать людей ради выгоды и наживы. Именно поэтому высшие силы остановили ее и привели в чувства.

"Я слушаю и как будто я не слышу. Это не со мной. Это не я. Со мной не может такого случиться. И когда осознанность пришла, я стала, конечно, орать, рыдать, биться головой об стену", – вспоминает Лада Дэнс.

Творческий старт харизматичной красотки Лады Дэнс пришелся на не простой для страны период перестройки. Тогда Ладу Дэнс называли секс-символом эстрады. Но откуда эта ярко-рыжая дива взялась на сцене, толком никто не знал, да и выяснять не собирался.

Известный актер Александр Леньков и певица Лада Дэнс. Фото: ТАСС/Андрей Кузина

"Я всегда стеснялась этого словосочетания, клянусь. Когда меня называли секс-символом, я хотела ломиться во все двери: я певица, которой нечего было одеть, понимаете. Я реально как Скарлет О’Хара – из пижамы сшиты первые костюмы. Клянусь вам. От штор была отрезана бахрома, из пижамы вырезаны шортики. Ну а как еще? Я думала, это и есть секс-символ, потому что девушка в косухе и трусах", – говорит Лада Дэнс.

Музыкальная карьера уроженки Калининграда Лады Евгеньевны Волковой – так на самом деле зовут Ладу Дэнс – началась с поступления в Московское эстрадно-джазовое училище. Так как у девушки не было денег на проживание в столице, первые три года по утрам Лада бежала на занятия, а по ночам пела на танцплощадках и в ресторанах.

Студентка выступала на любых мероприятиях, куда брали певцов с улицы. На одной из ночных дискотек Лада случайно знакомится с двумя вокалистками – Аленой Витебской и Светланой Лазаревой. Девушки становятся подругами и решают: а почему бы не организовать собственную группу?

Так в 1990 году родилось трио блондинки, брюнетки и шатенки "Женсовет". Но основной темой творчества девушки выбрали не оды про любовь, а хиты на злобу для о перестройке и социальных проблемах в СССР.

"Когда меня в "Женсовете" Светлана Лазарева обрядила в очень красивую майку, начесала меня, каблуки – все свое дала, и на мне были только колготки, майка и туфли, я тоже очень стеснялась. И мне орали: "Сабрина!", – вспоминает Лада.

Но в тот несладкий для народа период развала СССР песни о проблемах люди слушать не захотели. Трио развалилось, и Лада осталась без средств к существованию. У нее был выбор: бросить все и вернуться домой или же попытаться прорваться на сцену любыми существующими путями.

Во все тяжкие

Для того чтобы не возвращаться в родной Калининград с позором, Лада действительно была готова на все. Но чтобы взять штурмом зарождающийся шоу-бизнес 90-х, у нее не было ни продюсера, ни денег, ни собственных песен.

Лучшее, что она придумала, – украсть то, что сама получить не могла. Жертвой воровки Лады Волковой стала звезда диско-музыки Лика Стар. По счастливой для Лады случайности фонограммы нового альбома Лики Стар оказались в руках ее знакомого звукорежиссера.

"Мы все записывались, артисты, ну вот Лика Стар, я, еще кто-то записывались на студии "Гала". Величковский мне написал только одну песню. Еще у меня "Мы друзьями не станем", еще от Мартыненка. От Величковского одна. И плюс четыре. И все, песен больше нет.

А на тот момент директор Лавров договорился с директором группы "Кармен" (Лемох тогда один поехал с тремя красавцами): "Хорошо, мы возьмем твою Ладу, но программа 30 минут". А четыре песни, ты понимаешь, – это не 30 минут. Это никак не 30 минут. Даже если я буду стихи Пушкина читать, это все равно не 30 минут.

И что делает мой хитрый мозг. Рэп я в жизни никогда не читала и до сих пор не умею. Но что делать? Я научилась всему за секунду. То есть я там подговорила звукорежиссера, говорю: "Пожалуйста, я тебя умоляю, ну дай мне эти фанеры. Пожалуйста, ну надо мне". Он говорит: "Ладно, только никому не говори", – рассказывает Лада Дэнс.

Вместе с песнями Лики Стар на кассете еще оказался и хит рэпера Юрия Селиверстова про уличную шпану.

"Естественно, я стырила три песни от нее, одну – Селиверстова "Санта Лючия". Не то что Лики Стар, я еще голосом Селиверстова пела. И у меня набирается более или менее 26 минут – 27. Плюс разговоры, туда-сюда. Думаю, как-нибудь вытянем.

Ну так и вытянули. Но я, честно, я пела. Не то что я открывала рот под Ликины фонограммы. Нет. Я пела просто ее песни. Старалась быть очень похожей на какие-то ее рэперские. Народ аплодировал, был счастлив", – утверждает Лада.

Служебный роман

Благодаря лжи, наглости и собственной беспринципности, своего молодая певица все-таки добилась. Возможность гастролировать с легендарной группой "Кармен" сделала из Лады Волковой новую звезду – Ладу Дэнс. Очень уж зажигательно Лада танцевала.

Огненно-рыжая красотка в комбидресе и косухе в 1992 году собирала стадионы. А все песни, что мгновенно становились хитами, ей писал молодой талантливый композитор Леонид Величковский, причем делал он это совершенно бесплатно.

"Как раз мне нужно было работать, и у меня не было материалов. А Леня – единственный человек, который бесплатно согласился мне написать. И я его за это полюбила. Очень. Раньше продюсер – это многогранная очень личность была.

Он и писал музыку, и занимался пиаром, и пропихивал меня на телевидение, и снимал клипы, и деньги мы искали, понимаешь, на клипы. Я вдохновляла как муза, я выступала, я писала альбомы, я ставила хореографию, я шила костюмы. То есть я – творческой частью, Леня занимается продвижением. Мы как две половинки творческие соединились", – вспоминает Лада Дэнс.

По данным психологов, основанным на мировой брачной статистике за последние 30 лет, более 60 процентов любовных отношений люди завязывают на почве совместной работы либо в процессе занятий одним и тем же хобби. Работа, где люди проводят большую часть своего времени, совместное многочасовое пребывание в офисах сплачивает мужчин и женщин лучше, чем любые семинары по созданию прочных отношений.

"Я бы не назвал это служебным романом. Дело в том, что, когда людей объединяет общая цель, несомненно, у них появляется очень много общего. И это может закончиться браком. Но служебный роман – это, скорее, может быть, грустная история, которая возникает из невостребованности.

На самом деле очень многие люди в счастливых семьях прекрасно себя чувствуют, когда они утром расходятся в разные места, а вечером встречаются и делятся впечатлениями. Может быть, это, скорее, исключение, когда люди 24 часа находятся вместе и живут своей работой. В этой ситуации обычно кто-то из супругов жертвует собой ради другого человека", – утверждает Александр Теслер.

Лада Дэнс на церемонии награждения Top glossy 10. Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Как только карьера Лады пошла на взлет, ее наградили статусом секс-символа, и бесконечное внимание мужчин всех рангов – от политиков до мафии – стало ежедневным. Ладе это нравилось, Леонид Величковский не мог с этим мириться. Новый статус звезды, который так жаждала получить Лада, и стал причиной разрыва с первым мужем.

"Мы две достойные единицы. Хотя Леня там постоянно писал, когда мы расстались, что он меня на помойке нашел, но это неправда, я очень хорошо себя чувствовала. Деньги зарабатывала я вообще-то на квартиры, на машины, на клипы. Это ж я летала на гастроли.

Поэтому мы расстались с ним плохо. Потом, спустя много лет, я подошла и сказала: "Леня, хватит уже. У тебя же все хорошо: жена, ребенок. Давай хоть как-то нормально общаться. Не делай больше гадостей, не говори про меня ничего плохого. Зачем?" – рассказывает Лада Дэнс.

"Из-за больного мужского самолюбия, из-за больного женского самолюбия. Это борьба амбиций. И во время развода чьи-то амбиции страдают больше, а чьи-то меньше. Но дело в том, что это не заканчивается с разводом. Каждый хочет донести до партнера и до окружающих свой вариант правды.

А зачастую бывает в очень конфликтной форме. Что самое интересное, их общие друзья устраняются для того, чтобы не принимать ничью сторону. Я считаю, если человек хочет, чтоб к нему относились уважительно, нужно в первую очередь относиться уважительно к своему партнеру.

Неважно, по какому поводу вы расходитесь. Неважно, даже если это была супружеская неверность. Страдает самолюбие. Но тем не менее для сохранения хотя бы формальных отношений, тем более если в семье есть дети, то незачем делать из бывшего супруга врага", – считает Александр Теслер.

Слава, деньги и сцена

В браке со вторым мужем, бизнесменом Павлом Свирским, Лада родила сына и дочь. В том, что и эта семья распалась, певица теперь винит тоже только себя. Ей всегда дороже была слава и гастроли.

"Может быть, нашла бы учителей пораньше, стала мудрее и сохранила бы брак ради детей, чтоб полноценная семья была. Потому что я всегда хотела выйти замуж один раз, родить детей от одного человека и чтоб у меня был всегда муж один. И все. Вот так я хотела с детства. Но не получилось. Мы расстались. И мой бывший муж в течение двух лет пытался соединиться", – рассказывает Лада Дэнс.

Самой большой любовью Лады всегда была слава, деньги и сцена. Она не умела жить духовной жизнью. Именно поэтому ее остановили и направили. Лада уверена: в прохождении земного пути ее постоянно направляют люди-проводники и знаки, которые ведут ее.

"Каждый друг, каждый человек, каждый враг – это проводник, это учитель. Это могут быть совершенно случайные люди – в магазине кто-то. Но если бы не этот человек, я бы что-то не увидела. Потом, есть иногда у меня мысли: я сижу, жду, там, в парикмахерскую, попасть к своему мастеру, журналы лежат. Беру журнал, открываю вот так вот на любом месте, начинаю читать, и я вижу ответ на свой вопрос", – утверждает Лада.

"В неоадвайте считается, что все вокруг помогает нам пройти по своему пути и выполнить все, что заложено в карме. Как нам помогают – это удел высших сил. Выбирать мы не в праве. Наша задача – наблюдать", – говорит Свами Нитьянанда Гири.

Трагедия на горно-лыжной трассе была первой в цепочке тяжелых испытаний, которые предстояло пережить певице на пути своего духовного становления. От шикарного предложения Тельмана Исмаилова записать совместный альбом с Авраамом Руссо пришлось отказаться. Вслед за ним Ладе пришлось отказать и Филиппу Киркорову, который очень хотел видеть певицу в главной роли в своем мюзикле.

Лада Дэнс в фильме режиссера Владимира Пасичника "Путь". Фото: ТАСС

"Но самое смешное, я даже на костылях умудрилась пройти кастинг, потому что меня ждал очень Филипп. Я должна была Рокси играть в "Чикаго". Меня утвердили американцы, и должна была просто прийти и пройти кастинг по танцу.

И я спрятала костылики, пришла в широких брючках, чтоб не было видно, что у меня там такая лангета, станцевала все, меня приняли. Я позвонила Филиппу, попросила у него прощения, сказала: "Прости, но я, к сожалению, ну никак, понимаешь. Я вот тебя обманула, не сказала сразу". Мне было нужно это для себя самой, понимаешь, в тот момент – не потерять надежду и веру в себя", – вспоминает певица.

"Произошла переоценка ценностей за те месяцы, что я лежала дома. Кто-то от меня отвернулся. То есть проверку прошли все: друзья, любимые люди, продюсеры. Все как-то зачистилось, остались только самые-самые. У меня полностью все поменялось в голове", – добавляет Лада Дэнс.

С чистого листа

Ее учили больно и долго. Забвение звезды растянулось на 10 лет.

"А семь или восемь лет, действительно, что я только не пробовала, с кем я только не записывалась. Ходила по студиям и билась головой: "Возьмите меня", носила свои песни. У меня песня, например, "Мы друзьями не станем", которая потом занимала первые места, я носила ее к одному очень известному продюсеру, он сказал: "Ну что за фуфляндию ты мне здесь принесла вообще? Вот когда нормальные песни запишешь, тогда и приходи".

Все уходило на полку. Огромное количество денег. Вот оно лежит, и я не знаю, что с этим делать, не знаю, что делать с этими песнями. Они вроде красивые и так правильно сделаны, но что-то вот не то", – говорит Лада Дэнс.

И только в 2014 году Лада Дэнс впервые за 10 лет заговорила о записи нового альбома, с которым надеется взорвать хит-парады, как когда-то с песней "Девочка-ночь" в период развала СССР.

Только теперь штурмовать отечественный шоу-бизнес Лада собирается в дуэте с молодым талантливым композитором и певцом Брендоном Стоуном. Именно встреча с Брендоном заставила Ладу Дэнс начать творческий путь с чистого листа.

"И не случайно я попала на день рождения к своему другу. После своего дня рождения, будучи не в очень хорошем состоянии, не очень хорошо себя чувствовала. Идти, естественно, я не хотела. Меня туда принесли практически. Я так села за столик, немножечко так отходила.

И как это объяснишь: это случай или это не случай или где-то все это знали уже. Я сижу, такая вся расслабленная, и вдруг слышу объявление: "Подарок имениннику. Брендон Стоун". Сначала спел песню про день рождения. Ну, хорошая песня про день рождения. Я отмечаю потрясающую манеру исполнения, очень такую фирменную, как я люблю. И джаз там присутствует. И очень красивый тембр.

Понимаю, что-то в Брендоне Стоуне я чувствую, что поет грузин. Только грузины так умеют мелизмы выпевать. А потом человек становится к синтезатору и начинает играть и петь. Все. Вот с этого момента я теряю реальность. И я говорю: "Пожалуйста, познакомьте", – вспоминает Лада.

Лада уверена: Брендон был послан ей как человек, который пишет музыку сердцем. Певица решила: теперь она никогда не будет выходить на сцену ради финансовой выгоды. Ее карма – думать о душе. "Я поняла, что, боже мой, это случилось в моей жизни. Господи, где ж ты был столько лет?", – говорит Лада Дэнс.

"Вот так получилось. Я вообще верю в судьбу, что все предназначено в свое время. И вот наша встреча была именно в то время, когда она должна была быть", – считает певец Брэндон Стоун.

Лада Дэнс на съемках программы "Новый год по-нашему!". Фото: ТАСС/Виталий Безруких

Духовный наставник благословил Ладу на создание нового проекта. Теперь Лада Дэнс не сомневается: она живет и поет правильно. Кто знает, случится ли долгожданный успех певицы Лады Дэнс, запоет ли страна ее новые песни, как в 1992 пела "Девочку-ночь"?

"У меня свой путь, у меня своя музыка. Если я буду честна и буду правильно делать то, от чего у меня мурашки (на студии у меня мурашки бегали, когда я записывала) – это значит то, это значит оно. Как лакмусовая бумажка тому, что я делаю, – это мое тело. Если ощущаю я, что у меня мандраж, меня трясет, кундалини, вот она побежала, значит, я в источнике, значит, я точно делаю все правильно", – утверждает Лада Дэнс.

Можно только предполагать, закончился ли период душевного просветления Лады Дэнс или он только начинается. Быть может, кармический путь к себе, по которому идет Лада, – это бесконечное познание, в рамках которого человеческая жизнь всего лишь песчинка.

Но главное, что теперь певица обрела душевную свободу и открыла в себе новую Ладу Дэнс, которой не стыдно за себя в этой жизни и которой не нужно будет исправлять ошибки в следующей.