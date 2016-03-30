В Москве создадут центр по вопросам призыва на военную и альтернативную службу

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В Московской городской военной прокуратуре на период весенней призывной кампании 2016 года с 1 апреля будет создан консультативно-правовой центр по вопросам призыва на военную и альтернативную гражданскую службу.

К работе центра будут ежедневно привлекаться представители юридических служб или призывных отделений районных отделов военного комиссариата Москвы, а также медицинские специалисты призывных комиссий районов города.

Основными направлениями работы консультационно-правового пункта являются:



разъяснения положений действующего законодательства в области воинской обязанности и военной службы призывникам и членам их семей;

реагирование на выявленные факты нарушений законодательства для их устранения и недопущения подобного впредь;

получение и обобщение информации о фактах нарушений закона и корыстных злоупотреблений со стороны должностных лиц военных комиссариатов, с последующей организацией проверок по указанным фактам.

Прием граждан по вопросам призыва будет осуществляться круглосуточно по адресу: Хорошевское шоссе, дом 38 Д, строение 2, либо по телефонам: (499) 946-76-94, (495) 693-59-49.

В этом году весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля.