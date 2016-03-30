Число желающих служить в российской армии превысило количество призывников

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Количество желающих служить в российской армии превысило весенний призыв. Об этом заявил зампредседателя общественного совета при Минобороны Александр Каньшин, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, раньше число уклонистов достигало сотен тысяч. В этом же году желающих служить оказалось на 30–45 тысяч человек больше, чем может принять армия за один призыв.

"Срочная служба стала более привлекательной по двум причинам: с одной стороны, вырос престиж армии, с другой — служить стало безопаснее. Кроме того, сейчас закон запрещает занимать должности на госслужбе тем, кто не служил", – рассказал Каньшин.

Ранее военный комиссар Москвы Виктор Щепилов сообщал, что количество уклонистов от армии за два года сократилось на 45 процентов.

По его словам, осенью прошлого года медицинское освидетельствование прошли около 40 тысяч призывников Москвы, из них более 30 тысяч признаны годными и годными к военной службе с незначительными ограничениями.

В этом году весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля.