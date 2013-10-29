Театр Олега Табакова покажет спектакль "Билокси-Блюз" в новой редакции

Фото: Пресс-служба театра Олега Табакова

16 и 17 ноября на сцене театра под руководством Олега Табакова пройдет премьера новой редакции старейшего спектакля репертуара – "Билокси-блюз". Режиссер восстановления - заслуженный артист России Александр Марин. Стоит отметить, что в спектакле играют молодые актеры, студенты театральной школы Олега Табакова: Антон Мараховский, Павел Шевандо, Никита Еленев, Павел Табаков, Владислав Наумов и другие.

Постановка основана на пьесе американского писателя Нила Саймона, рассказывающей историю шестерых американских солдат. Парни были призваны в армию во время Второй мировой и перед отправкой на фронт проходили подготовку в учебной части. Новобранцам пришлось слушаться жесткого сержанта Мервина Туми, смириться с безвкусной едой, жестокими сослуживцами и с тем, что в скором времени они отправятся на войну.

Режиссером первых версий спектакля и художественным руководителем этой постановки является Олег Табаков. Впервые спектакль был поставлен в 1987 году. За эти годы в постановке успели принять участие несколько поколений актеров: Сергей Газаров, Андрей Смоляков и Алексей Серебряков, затем Владимир Машков, Евгений Миронов и Сергей Безруков, а также Михаил Хомяков, Сергей Угрюмов, Денис Никифоров, Ярослав Бойко и другие.

Начало спектаклей - в 19.00, стоимость билетов - от 800 рублей.