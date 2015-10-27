Около 70 призывников отправятся служить в новые научные роты

Фото: ТАСС/Василий Александров

Около 70 призывников отправятся в новые научные роты Санкт-Петербурга, Тамбова и Костромы, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Служить пойдут молодые ученые из Москвы и Санкт-Петербурга, Волгограда, Тамбова, Костромы, Псковской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской, Кировской и других областей.

В Тамбове новая рота создана на базе межвидового центра подготовки и боевого применения войск радиоэлектронной борьбы. В Петербурге - на базе Военной академии материально-технического обеспечения, а в Костроме - в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты.

"В научные роты направляются наиболее талантливые граждане, склонные к научной работе и предварительно отобранные представителями научно-исследовательских организаций Минобороны России", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, научные роты также действуют в Москве, Красногорске, Воронеже и Краснодаре. Они созданы при военных научных центрах, в научных учреждениях военно-морского флота, военно-воздушных сил, войск воздушной и космической обороны, сухопутных войск, а также при военной академии связи и главном военно-медицинском управлении Минобороны страны. В них проходят службу 453 человека. В рамках весеннего призыва 2015 года около 50 человек были отправлены в научные роты.

Военнослужащими научных рот оформлено 20 заявок на выдачу патента на изобретение, разработано 121 рационализаторское предложение, подготовлено 16 моделей функционирования радиоэлектронного оборудования, разработано 25 компьютерных программ, опубликовано или подготовлено к публикации более 350 научных статей, разработано 76 программных продуктов.

Ранее была информация о создании специальной научной роты для борьбы с фальсификацией военной истории. Однако Минобороны России это опровергло.

По словам статс-секретаря – замминистра обороны России Николая Панкова, основной целью создания научных подразделений в Вооруженных Силах является выполнение конкретных научно-прикладных задач в интересах различных органов военного управления. А военно-исторической работой занимаются научные и научно-исследовательские учреждения.