Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября 2015, 10:09

Политика

Около 70 призывников отправятся служить в новые научные роты

Фото: ТАСС/Василий Александров

Около 70 призывников отправятся в новые научные роты Санкт-Петербурга, Тамбова и Костромы, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Служить пойдут молодые ученые из Москвы и Санкт-Петербурга, Волгограда, Тамбова, Костромы, Псковской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской, Кировской и других областей.

В Тамбове новая рота создана на базе межвидового центра подготовки и боевого применения войск радиоэлектронной борьбы. В Петербурге - на базе Военной академии материально-технического обеспечения, а в Костроме - в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты.

"В научные роты направляются наиболее талантливые граждане, склонные к научной работе и предварительно отобранные представителями научно-исследовательских организаций Минобороны России", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, научные роты также действуют в Москве, Красногорске, Воронеже и Краснодаре. Они созданы при военных научных центрах, в научных учреждениях военно-морского флота, военно-воздушных сил, войск воздушной и космической обороны, сухопутных войск, а также при военной академии связи и главном военно-медицинском управлении Минобороны страны. В них проходят службу 453 человека. В рамках весеннего призыва 2015 года около 50 человек были отправлены в научные роты.

Ссылки по теме


Военнослужащими научных рот оформлено 20 заявок на выдачу патента на изобретение, разработано 121 рационализаторское предложение, подготовлено 16 моделей функционирования радиоэлектронного оборудования, разработано 25 компьютерных программ, опубликовано или подготовлено к публикации более 350 научных статей, разработано 76 программных продуктов.

Ранее была информация о создании специальной научной роты для борьбы с фальсификацией военной истории. Однако Минобороны России это опровергло.

По словам статс-секретаря – замминистра обороны России Николая Панкова, основной целью создания научных подразделений в Вооруженных Силах является выполнение конкретных научно-прикладных задач в интересах различных органов военного управления. А военно-исторической работой занимаются научные и научно-исследовательские учреждения.

армия призыв оборона научные роты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика