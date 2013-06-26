Минобороны взяло под опеку музей истории военной формы в Щелкове

Фото: ИТАР-ТАСС

Единственный в России "Музей истории военной формы одежды", расположенный в подмосковном городе Щелково, будет отныне существовать под крылом Минобороны. Соответствующий приказ подписал глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Организационно музей военной формы будет филиалом расположенного в Москве Центрального музея Вооруженных Сил России.

Основу коллекции составляет часть собрания Императорского интендантского музея, работавшего под личным покровительством монарха. Среди экспонатов музея - подлинные образцы обмундирования русской армии и иностранных государств, утвержденные образцы обмундирования, снаряжения, обуви, предметов армейского быта и модели палаток, бывшие на снабжении регулярных вооруженных сил. В 30-е годы двадцатого века и послевоенный период собрание пополнилось, в частности, гимнастерками с отложным воротничком, формой с погонами образца 1943 года, мундирами с Парада Победы.

Во время революции интендантский музей был частично разграблен, а частично уничтожен. Остатки коллекции были переданы в другие музеи, в театры и киностудии, частично - в интендантское управление Красной Армии для использования в качестве образцов военной формы. Последнее собрание и составило основу ныне существующего музея, который помимо униформы содержит превосходную коллекцию наград и знаков различия.

Долгое время коллекция существовала при научно-исследовательской лаборатории интендантской службы Минобороны и демонстрировалась лишь специалистам. Сейчас ее могут увидеть все интересующиеся.

Музей находится на территории войсковой части и является режимным объектом, в связи с чем необходимо заранее подавать заявку на посещение.