Военные расходы в мире в 2016 году выросли – исследование

Фото: Zuma/ТАСС/Kate Sovdagari

Военные расходы за 2016 год впервые выросли в США и продолжают расти в странах Западной, Центральной и Восточной Европы, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

В целом военные расходы в мире составили 1686 миллиардов долларов, что больше по сравнению с 2015 годом на 0,4 процента. Общая сумма этих затрат равна 2,2 процента глобального ВВП.

Самые высокие расходы на армию – у США, доля этой страны в мировых расходах (среди 15 стран с самыми высокими затратами на оборону) составила 36 процентов. На втором месте – Китай с 13 процентами, на третьем Россия и 4,1 процента.