Бороды и татуировки: индивидуальность, прописанная в армейском уставе

Пентагон разрешил военным носить бороды и ритуальные головные уборы

В армии США узаконили бороды и религиозные головные уборы, а в вооруженных силах Германии помимо бород (хотя и со значительными оговорками) разрешены татуировки и тоннели в ушах. М24.ru рассказывает, какие элементы "неуставняка" во внешнем виде солдата успели стать нормой, и почему так получилось.

Служить и не бриться

Солдаты американской армии теперь могут не бриться. Двадцать второго января Пентагон выпустил новую инструкцию по внешнему виду и форме одежды, в которой солдатам и офицерам разрешили носить бороды и головные уборы, если того требуют их религиозные взгляды.

Послабление рассчитано на представителей нехристианских конфессий - мусульман, сикхов, иудеев и приверженцев языческих верований. Прежде чем отпустить бороду, надеть тюрбан или ермолку, необходимо подать запрос, который будет рассмотрен в индивидуальном порядке. Давать или не давать добро на изменение внешнего вида подчиненного, будет решать его непосредственный начальник.

Новые правила вводятся во всех видах вооруженных сил США - сухопутных войсках, ВВС, ВМС, корпусе морской пехоты и береговой охране. Главным условием остается неизменное: чтобы религиозные символы не уменьшали боеготовность почти полуторамиллионной армии.

По законам типичной истории с хэппи-эндом, решение наверху созрело далеко не сразу. Раньше обильная растительность на лице американского солдата считалась вопиющим "неуставняком" и на официальном уровне не поощрялась. Но начались Афганистан и Ирак, и лед тронулся.

Последователь сикхизма в Индии. Фото: ИТАР-ТАСС

Глядя на сотрудников частных военных компаний, не скованных строгими требованиями к внешнему виду, "джи-ай" (солдаты армии США) переняли моду на "тактические" бороды. В середине 2000-х бородачи среди молодых американских офицеров в провинции Кунар или Гильменд на пакистанской границе уже не вызывали удивления. Борода, как и традиционный платок-"талибанка", была удобна с чисто практической точки зрения - в рейдах по горам и пустыням она помогала избежать солнечных ожогов днем и потери тепла ночью.

После введения инструкции, разрешающей ношение бороды как религиозного атрибута, американские солдаты-мусульмане могут выглядеть как этот афганский военный. Фото: М24.ru/Сергей Новиков

Дальше - больше. В 2009 году в Минобороны обратились трое сикхов с просьбой уважить их религиозные взгляды. В итоге носить тюрбаны и не стричь бороды им было позволено. Как рассказал журналистам один из них, капрал Симранприт Ламба, на получение разрешения у него ушло ни много ни мало девять месяцев.

Традиции под копирку

Для такого молодого государства, как США, бороды и тюрбаны для религиозных солдат - не более чем плагиат. История знает подобные традиции в странах с более древней историей.

Дикая дивизия русской армии, где всадники носили лохматые папахи, черкески и кинжалы; колониальные части Британской империи; сражавшиеся за Муссолини отряды сомалийских "белых тюрбанов"; эсэсовская дивизия "Ханджар" из боснийских мусульман, в которой носили турецкие фески, - примеров столько, что все не перечислить.

В Советской армии "вольности" для солдат ограничивались только усами. Во второй половине 80-х годов был издан приказ министра обороны, по которому их разрешалось носить солдатам с Северного Кавказа, из Закавказья и Средней Азии. "Грузины... С усами все. Им на усы специальное разрешение от министра обороны", - пишет автор повести "Стройбат" Сергей Каледин.

Советский военнослужащий из состава контингента в Афганистане. Фото: ИТАР-ТАСС

Пережив распад СССР без гонений и притеснений, усы "перекочевали" в современную Российскую армию, правда, уже без оговорки на этническую принадлежность солдата. "Усы, если они имеются, должны быть аккуратными, отвечать требованиям гигиены и не мешать использованию средств индивидуальной защиты и ношению снаряжения", - говорит на этот счет современный устав внутренней службы Вооруженных сил.

"Орднунг" для пирсинга

Почти одновременно с американскими подкорректированные требования к внешнему виду появились и в вооруженных силах Германии. Как и всё в этой стране, эти с виду либеральные правила пронизаны идеей железного порядка.

Для "дойче зольдатен" разрешили татуировки, но на закрытых одеждой участках тела, без фривольных картинок и антиконституционных текстов. Допускаются модные стрижки, но лишь те, "которые не бросаются в глаза", а бороды - личное дело! - можно отпускать только по выходным. В бундесвере разрешены даже ушные тоннели - правда, они не должны быть шире 15 миллиметров, и их приходится заклеивать пластырем телесного цвета.

С такой прической в немецкую армию ребят точно не возьмут. Фото: ИТАР-ТАСС

В то же время более экстремальные способы "самоукрашения": пирсинг в языке, искусственное шрамирование и импланты - в армии ФРГ попали под "строгий бан".

