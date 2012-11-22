Особенности службы в российской армии

Фото: ИТАР-ТАСС

Российскую армию ждут очередные перемены. Комитет Госдумы по обороне планирует обратиться к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой увеличить срок службы до полутора лет, мотивируя это тем, что сокращение сроков службы плохо повлияло на боеготовность вооруженных сил.

Существенные изменения отечественная армейская система претерпевала постоянно. Сокращались сроки службы, появлялись новые критерии набора в ряды защитников отечества и устанавливались различные льготы для призывников. Петровские реформы, появление воинской повинности, эксперимент с добровольным набором солдат в Красную армию и принятие закона "О воинской обязанности и военной службе" – все это формирует историю становления и развития отечественной военной системы.

Служба в Древней Руси и при Петре I

В Средние Века государство охраняло дворянство, которое несло постоянную воинскую службу. Остальное население пополняло ряды войск только в случае крайней необходимости, когда городу угрожала опасность. Позже появилась система вербовки в армейские ряды.

Службу в Древней Руси несли дружинники и представители народного ополчения. При Иване Грозном на Руси сформировались стрелецкие полки, которые получали жалование, а в свободное время могли заниматься ремеслом и торговлей.

Фото: upload.wikimedia.org

Полкам помогали казачьи отряды, которые также получали небольшое жалование, хлеб и порох от государства, которое они защищали.

И только во времена Петра I в России появилась постоянная армия. Тогда же некоторые категории граждан начали получать освобождение от воинской службы. Например, в 1762 году эта привилегия стала распространяться на дворян, позже – на купцов, духовенство и почетных граждан. Таким образом, призывались лишь крестьяне и мещане.

Воинская повинность

Ситуация кардинально изменилась в 1874 году, когда в стране ввели всеобщую воинскую повинность. В армию начали призывать всех мужчин, достигших 21 года. Количество новобранцев определялось в законодательном порядке. Денежный выкуп утратил свою силу. Тех, кого по каким-либо причинам не приняли в армию, записывали в ряды ратников ополчения, где они состояли до 39 лет.

С 1906 года срок действительной службы в сухопутных войсках в пехоте и пешей артиллерии составлял три года. Затем солдат оставляли в запасе I разряда на семь лет, а в запасе II разряда – на восемь.

В других родах войск солдаты служили четыре года и оставались в запасе I разряда на срок до семи лет и в запасе II разряда на шесть лет.

Служба на флоте составляла пять лет. После солдаты уходили в запас на три или на два года.

Отсрочки и льготы

Отсрочку от армии с 1906 года давали мужчинам, получившим травмы. Однако после выздоровления граждане вновь подлежали призыву. На два года от службы освобождались занимавшиеся устройством дел по имущественному положению. Не призывали также тех, кто получал образование. Молодые люди могли спокойно грызть гранит науки вплоть до 27-28 лет.

Также для тех, кто получал образование, сокращался срок действительной службы. Такие молодые люди служили в армии от года до двух лет.

Кроме того, льготы получали в связи с определенным семейным положением. Это, например, касалось единственных кормильцев в семье.

От военной повинности освобождались священнослужители. А доктора, лекари, ветеринары и пенсионеры академии художеств находились в запасе в течение 18 лет. Попавшие же в армию после призывного года, зачислялись в запас до 43 лет.

Армия в советскую эпоху

До принятия закона "Об обязательной военной службе" 1925 года в ряды Красной армии мужчины вступали добровольно. После красноармейцев стали призывать ежегодно на два года, а младший командный состав авиации и краснофлотцев обязали служить три года.

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1949 года новобранцев начали призывать в ноябре-декабре. В сухопутных войсках и авиации отныне служили три года, во флоте – четыре. С 1968 года в сухопутные войска солдат вербовали на два года, во флоте – на три. Выпускники вузов без военной подготовки надевали военную форму лишь на год. Еще одно нововведение того времени - появился весенний призыв.

Армия наших дней

Всеобщую воинскую повинность отменили в 1993 году. В силу вступил закон "О воинской обязанности и военной службе", отдельные положения которого год от года претерпевали изменения и корректировались. Например, в 2006 году Госдума приняла поправки, в закон, согласно которым призванные с 2007 года были обязаны служить 18 месяцев, а призванные с 2008-го – 12.

Также в стране сократилось количество военных кафедр в вузах.

Фото: ИТАР-ТАСС

Сейчас в армию призывают мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. На воинском учете состоят все молодые люди кроме тех, кто освобожден от несения службы, проходит альтернативную службу, проживает за пределами страны или же отбывает наказание в местах лишения свободы.

Отсрочку от армии могут получить аспиранты, школьники, ученики ПТУ, техникумов, колледжей, вузов, опекуны и попечители несовершеннолетних, единственные кормильцы в семье, отцы двух и более детей, те, кто не могут нести службу по состоянию здоровья.