III зимние Всемирные военные игры состоятся в 2017 году в Сочи

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В 2017 году в Сочи состоятся III зимние Всемирные военные игры. Они пройдут с 22 по 28 февраля передает "Интерфакс".

Официальное открытие Игр намечено на 23 февраля, их программа предусматривает соревнования по семи видам спорта. Планируется участие более 4 тысяч военных спортсменов из 60 стран мира. Для проведения Игр будут использованы олимпийские спортивные объекты в Сочи.

Сегодня, 21 марта, состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению Игр – 2017, председателем которого стал Сергей Шойгу. На заседании утвердили план подготовки и обсудили состав сборной команды России. В ближайшее время комитет обратится в правительство РФ с просьбой определить источник финансирования Игр.

Всемирные военные игры проводятся с 1995 года. I зимние Всемирные военные игры были проведены в 2010 году в итальянском городе Аоста, затем – в 2013 году во французском Анси. Решение о проведении III зимних Всемирных военных игр в России было принято 22 мая 2015 года в Кувейте на 70-й Генеральной ассамблее Международного совета военного спорта, в которую ходят 134 страны.

Спортивная программа будет состоять из семи видов спорта – биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек. Всего будет разыграно 50 комплектов наград.