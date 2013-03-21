На столичных призывных пунктах улучшат медоборудование

Медицинское оборудование улучшат на сборном и призывных пунктах города. Такое решение было принято в ходе заседания столичной призывной комиссии, в котором приняли участие заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников и военный комиссар Владимир Регнацкий.

По словам Печатникова, медосмотру должно быть уделено самое пристальное внимание, чтобы в армию попадали только здоровые люди. Новое оборудование появится на городском сборном пункте на Угрешкой улице, а также в районных призывных пунктах.

Напомним, весенний призыв начнется 1 апреля и продлится три месяца, до 15 июля. В ходе осеннего призыва 2012 года всего по России в армию отправили 134,7 тысяч новобранцев. Кампания длилась с 1 октября по 31 декабря.