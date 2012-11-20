Российская армия откажется от формы Юдашкина

Фото: ИТАР-ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу отказывается от армейской формы от Юдашкина - в ближайшее время будут утверждены эскизы новой военной формы, которую военные начнут носить уже летом.

Обмундирование будет отличаться от существующего как по количеству предметов (16 вариантов вместо двух), так и по расположению элементов, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в Генштабе.

Новая форма разработана в "БТК-Групп", принадлежащей бывшему главе Олимпстроя Таймуразу Боллоеву. Представитель компании сообщил, что главной особенностью новой формы стала многослойность.

"Восемь слоев позволяют оптимально комбинировать обмундирование и обеспечивать наиболее эффективные и комфортные условия, благодаря чему форма может применяться в температурном диапазоне от минус 40 до плюс 15 градусов", — пояснил представитель "БТК-Групп".

При пошиве были применены ткани с антибактериальной защитой, мембранные технологии, позволяющие удерживать тепло, а также влаго- и ветронепроницаемые решения. Всё это позволило снизить вес полевой формы и улучшить ее функциональность.

Во сколько обойдется смена обмундирования, не сообщается.

Напомним, так называемая "форма от Юдашкина" создавалась более двух лет. От формы прежнего образца она отличалась расположением погон, наличием элементов на липучке, новым дизайном пуговиц, кроме того, Минобороны отказалось от портянок, валенок, ватных штанов, а шинели стали узкими и приталенными с низким расположением верхней пуговицы.

Зимой 2011 года министр обороны Анатолий Сердюков заявил, что у военного ведомства нет никаких претензий к новой форме, на создание которой ушло 170 миллионов рублей.

Однако многие военные критиковали обмундирование "от Юдашкина". В ответ на критику Сердюков заявил: "Как всегда, всё новое воспринимается достаточно сложно. Отчасти это чьи-то инсинуации". Экс-министр подчеркивал, что известный модельер Юдашкин привлекался к работам не в качестве основного исполнителя, а лишь как консультант.