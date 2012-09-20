С 1 октября в Новой Москве откроется 21 призывная комиссия

Фото: ИТАР-ТАСС

В осенний призыв 2012 года на новых территориях Москвы заработает 21 призывная комиссия.

"С 1 октября начинается осенний призыв граждан на военную службу. С этого времени на территории новых округов приступит к работе 21 призывная комиссия", - сообщил главный военный комиссар Москвы Владимир Регнацкий.

Регнацкий напомнил, что после присоединения к Москве двух новых округов на их территории был создан новый военкомат - Объединенный военный комиссариат города Москвы по Новомосковскому и Троицкому административных округам. Однако, по оценкам ведомства, общее количество подлежащих призыву москвичей не должно сильно увеличиться.

По данным РИА Новости, военный комиссар также сообщил, что на время призывной кампании в Москве будет работать телефон горячей линии. По нему можно будет получить всю необходимую информацию о призыве.