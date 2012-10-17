Россия увеличит расходы на оборону на 1 триллион рублей к 2015 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Планируемая доля расходов на финансирование национальной обороны РФ в 2015 году составит почти 3 триллиона рублей, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Комоедов.

"Доля планируемых расходов на нацоборону по отношению к ВВП в 2013 составит 3,2% (2,1 триллиона рублей), 2014 году - 3,4% (2,5 триллиона рублей) и в 2015 году - 3,7% (более 3 триллионов рублей)", - цитирует Комоедова РИА Новости.

В этом году на оборону было выделено около 1,9 триллионов рублей.

Бюджетные средства будут выделены на решение ключевых вопросов деятельности армии, в том числе дальнейшее оснащение новыми образцами вооружения, военной и специальной техники, социальную защиту и обеспечение жильем военнослужащих и т. д.

Кроме того, расходы России на ядерное вооружение в 2013-2015 годах также возрастут и составят 101,15 миллиардов рублей. "Бюджетные ассигнования по подразделу "Ядерно-оружейный комплекс" в 2013-2015 годах составят 29,28 миллиардов рублей, 33,3 миллиардов рублей и 38,57 миллиардов рублей соответственно", - указал Комоедов.

В 2012 году расходы на ядерное вооружение составили 27,4 миллиарда рублей.

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что Россия к 2018 году создаст новую тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету, боевая часть которой составит 5 тонн, что в четыре раза больше, чем у твердотопливных "Ярсов" и "Тополей".

Проект закона "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" будет рассмотрен Госдумой в пятницу, 19 октября.

Напомним, сейчас лидерами по расходам на оборону являются азиатские страны. За последние 10 лет они вдвое увеличили свои расходы в этой сфере. В то же время страны Европы и США в последние годы денег на эти статьи стали выделять значительно меньше.