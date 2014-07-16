Минобороны выполнило план по весеннему призыву в армию

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Минобороны России полностью выполнило план весеннего призыва в армию, но при этом от призыва уклонились более 4 тысяч человек.

"Весной 2014 года были призваны и направлены в войска 154 тысяч призывников, что позволило полностью выполнить задание, установленное указом президента Российской Федерации. Общее количество граждан, уклонившихся от призыва на военную службу весной 2014 года, составило 4334 человек. На альтернативную гражданскую службу направлены 325 граждан (осенью 2013 года было 305 человек)", - сообщили в управлении пресс-службы и информации военного ведомства, передает МИА "Россия сегодня".

Напомним, что весенний призыв в российскую армию стартовал 1 апреля. Как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, жители присоединившихся к России в марте Крыма и Севастополя призываться на военную службу будут только с 2015 года. До конца 2016 года служить они будут в воинских частях Крымского полуострова, а в дальнейшем по всей России.

Отмечается, что основной особенностью весеннего призыва 2014 года стало обеспечение каждого военнослужащего персональной электронной картой, в которую первоначально были занесены около 60 параметров, а в процессе службы их количество может быть достигнуто до 280 - среди них биометрические, медицинские и различные другие персональные данные. В дальнейшем такими картами будут полностью заменены военные билеты военнослужащих. Широкую известность приобрели так называемые "армейские несессеры". Кроме того, впервые медосвидетельствование призывников проводилось по новым правилам. Родители призывников могли присутствовать на заседаниях призывной комиссии, где принимают решения в отношении их сыновей. На заседаниях поприсутствовали около 9,7 тысячи родителей.