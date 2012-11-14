Более тысячи москвичей ушли служить этой осенью

Фото: ИТАР-ТАСС

В ходе осеннего призыва в армию уже отправлено более 1 тысячи москвичей. Всего по плану из столицы необходимо призвать около 6 тысяч человек.

Часть призывников задействуют в охране Кремля, почетном карауле у Вечного огня, и в кавалерийском полку. В какое именно подразделение зачислят новобранцев, становится понятно после курса молодого бойца.

Будущие солдаты Кремлевского полка проходят тщательный отбор: у них должно быть идеальное здоровье, рост не менее 180 сантиметров, на теле не должно быть шрамов и татуировок, призывники и их родственники не должны иметь судимостей, пишет "Вечерняя Москва".

Как рассказал военный комиссар столицы Владимир Регнацкий, осенний призыв в столице идет без сбоев, уже призвано около 20 процентов от плана. Он также отметил, что московские призывники с каждым годом имеют все большую подготовку. Этому способствует работа с допризывной молодежью столичного правительства, пояснил Регнацкий.

Отметим, что в день отправки на воинскую службу на сборном пункте могут присутствовать родственники новобранцев. Родители могут отправиться с ними до места службы, чтобы лично посмотреть, в каких условиях будет служить их чадо.

Большинство призывников из Москвы пополняют войска Минобороны, около 15 процентов идет служить в МВД, ФСО и МЧС. При этом большая часть из них служат в пределах московского региона, но по желанию ребята могут отправиться в ближнее зарубежье.