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Общество

14 июля 2014, 14:21

Пять военных вузов будут готовить священников для армии

армия РПЦ религия оборона Минобороны России

Фото: M24.RU/Александр Рюмин

В 2014 году расширится список вузов, которые будут готовить священников для работы с военнослужащими. Священнослужители теперь смогут повысить свою квалификацию в пяти военных учебных заведениях России, цитирует ИТАР-ТАСС начальника управления по работе с верующими военнослужащими Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил РФ Александра Суровцева.

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До сих пор армейских священников обучали только в Военном университете Минобороны, причем подготовка была исключительно теоретической. Теперь ситуация изменится: уже осенью для военного духовенства разработают программы повышения квалификации в пяти военных учебных заведениях, в первую очередь, в командных. Армейские батюшки совместят теорию с практикой: в новых программах упор будет сделан на разработку практических навыков. По завершении курсов повышения квалификации священникам предстоит сдать экзамены, чтобы работать с военнослужащими.

Суровцев рассказал и о других изменениях в организации духовной жизни военнослужащих. По его словам, в этом году будет усовершенствована нормативная правовая база работы духовенства с военными - в частности, появится новое "Руководство по работе с верующими военнослужащими".

Кроме того, Александр Суровцев рассказал о том, что на штатные должности в армии, возможно, будут активно привлекать монашествующих священников, прежде всего из монастырей, подчиненных непосредственно Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Данное решение было принято самим главой РПЦ и сейчас этот вопрос активно прорабатывается.

Священники в армии

В настоящее время работу военного духовенства регламентирует положение, утвержденное в 2010 году. Должность помощника командира по работе с верующими появилась в российской армии в 2011 году, а к 2013 году в рядах военнослужащих числилось около 120 православных батюшек.

Задача помощников по работе с верующими: консультировать солдат по религиозным вопросам, предупреждать религиозные и другие конфликты между военнослужащими.

Занимать данную должность может представитель любой религиозной конфессии в зависимости от вероисповедания большинства военнослужащих в части.

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