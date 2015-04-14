На форуме "Армия 2015" пройдет более 100 мероприятий для специалистов

Фото: M24.ru/Лидия Широнина

В рамках деловой программы военно-технического форума "Армия 2015" состоится около 100 мероприятий – круглые столы, брифинги и пресс-завтраки, сообщает пресс-служба мероприятия.

Мероприятия будут разбиты по секциям – виды и рода войск, новые направления в работе Минобороны, общие вопросы армии и обеспечение национальной безопасности.

В целом в работе форума примут участие около 10 тысяч профессиональных посетителей. Сами мероприятия будут проходить в 15 конференц-залах.

Напомним, военно-технический форум "Армия 2015" пройдет в подмосковной Кубинке с 16 по 19 июня на базе Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил.

Там покажут идеи и достижения в сфере высокотехнологичного производства. Участие в форуме примут государственные корпорации, предприятия оборонно-промышленного комплекса, научно-исследовательские организации, высшие учебные заведения, разработчики и производители вооружения, военной и специальной техники, а также зарубежные партнеры.