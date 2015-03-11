Казаки будут участвовать в рейдах по квартирам уклонистов от армии

Казаки будут участвовать в рейдах по поиску уклонистов от армии

Казаки будут участвовать в рейдах по поиску уклонистов от армии. Об этом М24.ru рассказал атаман Российского казачьего общества “Юго-Восток” Сергей Шишкин. По его словам, казаки уже заключают договоры с районными военкоматами Москвы. С двумя объединенными военными комиссариатами - в Люблине и Кузьминках - соглашение уже есть. Шишкин отметил, что в каждую призывную комиссию входит представитель казачества. В этом году они будут получать списки призывников, ходить по квартирам и вручать повестки, а также агитировать уклонистов идти в армию. Всего, по словам Шишкина, к такой работе можно привлечь 1,4 тысячи казаков.

“В районах есть призывные комиссии. С этими комиссиями казаки заключают договор, чтобы нас могли привлечь к рейдам призывников, - рассказал Сергей Шишкин. - Мы можем вместе с представителями призывной комиссии и полицией ходить по квартирам и вручать повестки призывникам. Раньше мы в основном участвовали в заседаниях комиссий и вели с призывниками разъяснительную работу, говорили про службу. А в этом году начнем активно ходить по квартирам”.

Шишкин отметил, что в каждой призывной комиссии есть представитель казачества. Всего в Москве 27 районных военных комиссариатов. “Мы можем выявлять уклонистов. На учете у казачества стоит 1,4 тысячи человек, которые могут участвовать в этой деятельности”, - отметил он. Шишкин пояснил, что уже есть соответствующее договоренности с двумя объединенными военными комиссариатами - в Люблине и Кузьминках. “Также будем подключать другие казачьи общества, которые смогут работать по всей Москве”, - добавил атаман.

Весенний призыв в армию проходит с 1 апреля по 15 июля. Медицинские комиссии в военкоматах начинают работу 1 марта. Призывникам сначала нужно пройти медкомиссию весеннего призыва в феврале-марте. Затем в апреле их призывают на военную службу, прибыть на которую они должны к 1 июля. К призыву подлежат мужчины от 18 до 27 лет. Молодой человек, получивший повестку из военкомата, должен пройти годовую службу в армии. В противном случае его могут признать уклонистом и наказать по статье 328 УК РФ "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы". За нарушение этой статьи предусмотрены наказания: штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы до двух лет, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы до двух лет. По данным отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Москвы, в осенний призыв 2014 года в армию было призвано более шесть тысяч москвичей, в весенний - еще шесть тысяч. В прошлом году на весеннем призыве в Минобороны насчитали 4,3 тысячи уклонившихся от службы по всей России. В 2013 их было 5,2 тысячи. То есть в целом их количество по стране сократилось на 20%. Напомним, что в 2008 году двухлетний срок службы был сокращен до года. Однако одновременно стало меньше поводов для отсрочки от призыва. Теперь правом на отсрочку пользуются учащиеся дневных отделений вузов с госаккредитацией, очной аспирантуры, профессионально-технических училищ и техникумов. Отсрочка от призыва также может быть предоставлена по состоянию здоровья.

Председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса вооруженных сил Владимир Богатырев пояснил, что казаки могут участвовать в организации призыва, в том числе проводить пропаганду службы в армии, оказывать помощь на призывных пунктах, а также сопровождать выпускников до воинской части. "В случае спорных ситуаций казаки смогут приструнить призывника, но только с помощь авторитета, а не силы", - отметил Богатырев.

Правозащитник, директор фонда “Правовая миссия” Алексей Табалов рассказал, что во время рейдов по квартирам призывников представители военных комиссариатов и сотрудники полиции должны вручить лично в руки повестку. “Отдать повестку родственникам, соседям или отправить по почте нельзя, - напомнил правозащитник. - Если призывники не открывают дверь в квартире, то полномочий в нее войти у силовиков нет. Они могут действовать только уговорами или дежурить у квартиры и выследить призывника. Также сотрудники полиции могут выявить уклонистов в общественных местах во время проверки документов и доставить его в отделение, где ему будет вручена повестка”.

Капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Васили Дандыкин считает идею привлечения казаков к поиску уклонистов положительной, однако, советует "не переусердствовать". "За последние годы количество уклонистов резко снизилось, служить в армии, особенно в элитных войсках – спецназ, морфлот и десант - считается очень престижным", - отметил Дандыкин. По его словам, казаки могут не столько вручать повестки, сколько информировать и агитировать к службе в армии. "Если призывники сами являются к казаками, они смогут помочь им попасть в казачьи войска", - отметил Дандыкин.

Анастасия Мальцева, Мария Курганская