Первые российские беспилотники поступят на вооружение в 2013 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Первые разведывательные комплексы с беспилотными летательными аппаратами малой дальности отечественного производства поступят в Вооруженные силы в 2013 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны.

По данным источника, это будут разведывательные комплексы с беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10" с радиусом действия до 100 километров. В будущем ими планируется обеспечить формируемые в округах и армиях 10 разведбригад, а также все мотострелковые, танковые и артиллерийские бригады и полки ВДВ.

Источник также сообщил, что решение о принятии на вооружение аппарата "Орлан-10" может быть принято до конца этого года. Всего российской армии необходимо около 50 комплексов с беспилотнками малой дальности.

Комплекс "Орлан-10", разработанный ООО "Специальный технологический центр", состоит из базовой станции и нескольких беспилотников и перевозится в автомобиле "УАЗ" или "Рысь". Масса одного аппарата около 10 килограммов. Беспилотник способен передавать видеосигнал с расстояния до 120 километров и находиться в полете более 10 часов.