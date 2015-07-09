Более пяти тысяч москвичей поступили на срочную службу в армию

Последняя в этом году научная рота отправилась на службу

Более пяти тысяч москвичей поступили на срочную службу в ряды Вооруженных сил России, сообщает телеканал "Москва 24".

При этом, около 50 человек были отправлены в научные роты. Эта отправка стала последней в рамках весеннего призыва 2015 года.

Как отметил военный комиссар города Москвы Виктор Щепилов, в научные роты отправляются юноши с высшим образованием, склонные к научной работе. Претендентов предварительно отбирает научно-исследовательская организация российского военного ведомства.

Военнослужащие научных рот разработали около 130 рационализаторских предложений, подготовили 16 моделей функционирования радиоэлектронного оборудования, разработали 45 компьютерных программ, опубликовали и подготовили более 350 научных статей.

"Этот проект существует более 2 лет. За это время 22 москвича заключили контракт, стали лейтенантами и выполняют научные проекты. Ребята проходили предварительный отбор, по Москве был конкурс около 6 человек на место", – пояснил Щепилов.

На сегодняшний день в Вооруженных силах страны уже действуют восемь научных рот. В них прошли службу свыше 300 человек. По завершении весеннего призыва эта цифра составит около 450 человек. В дальнейшем предполагается создание еще четырех подобных подразделений. Кроме того, вскоре должны появиться первые научно-производственные, или технические роты.

Научные роты созданы и действуют при военных научных центрах, в научных учреждениях военно-морского флота, военно-воздушных сил, войск воздушной и космической обороны, сухопутных войск, а также при военной академии связи и главном военно-медицинском управлении Минобороны страны.

Местами службы военных ученых станут Москва, Красногорск, Петербург, Воронеж и Краснодар.