07 октября 2016, 12:50

Политика

Консультативный центр для призывников заработал в Москве

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Консультативно-правовой центр по вопросам призыва на военную службу заработал в Москве в связи с началом осеннего призыва.

Основными направлениями работы центра являются разъяснение положений законодательства о военной службе, устранение фактов его нарушения, а также прием сообщений о нарушениях закона со стороны должностных лиц военкоматов.

Контакты центра

Адрес: Хорошевское шоссе, дом 38 "Д", строение 2

Телефоны: (499) 195 05 10; (495) 693 59 49

Прием граждан ведется круглосуточно

Ранее сообщалось, что этой осенью ряды российской армии пополнят около 12,5 тысячи призывников из Москвы и Подмосковья. При этом большинство из них пройдут службу в Центральном федеральном округе.

армия осенний призыв оборона

