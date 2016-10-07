Консультативный центр для призывников заработал в Москве

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Консультативно-правовой центр по вопросам призыва на военную службу заработал в Москве в связи с началом осеннего призыва.

Основными направлениями работы центра являются разъяснение положений законодательства о военной службе, устранение фактов его нарушения, а также прием сообщений о нарушениях закона со стороны должностных лиц военкоматов.

Контакты центра Адрес: Хорошевское шоссе, дом 38 "Д", строение 2 Хорошевское шоссе, дом 38 "Д", строение 2 Телефоны: (499) 195 05 10; (495) 693 59 49 Прием граждан ведется круглосуточно



Ранее сообщалось, что этой осенью ряды российской армии пополнят около 12,5 тысячи призывников из Москвы и Подмосковья. При этом большинство из них пройдут службу в Центральном федеральном округе.