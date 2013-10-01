Служебные обязанности: в России стартовал осенний призыв

Около 5 тысяч москвичей отправятся служить в осенний призыв

Во вторник, 1 октября, в России стартовала осенняя призывная кампания, которая завершится 31 декабря. О том, какие новшества ждут новобранцев в этом году, а также действующие на сегодня отсрочки и льготы для новобранцев – в материале M24.ru.

В рамках призыва в войска отправятся 150 тысяч человек, в том числе 5 тысяч москвичей и примерно столько же жителей Подмосковья.

Традиционно большинство столичных призывников стремятся пройти службу в ВДВ, спецназе, или во внутренних войсках, однако не все из них подходят по здоровью. Что касается географии призыва, то в отличие от прошлых лет, когда военнослужащим зачастую приходилось служить далеко от дома, теперь 90 процентов москвичей направляется в части, расположенные в центральной России, точнее говоря, в Западный военный округ. Молодые отцы, а также новобранцы, родители которых – пенсионеры, получат возможность служить в Москве или Московской области.

Большинство призывников из Москвы пополняют войска Минобороны, а около 15 процентов идет служить в МВД, ФСО и МЧС.

Пожелания призывников о том, в каких войсках им предстоит служить будут учитываться, однако правом выбора смогут воспользоваться те молодые люди, которые придут в военкоматы раньше остальных, а также те, кто владеет какой-либо востребованной в армии специальностью (водители, трактористы, повара, фельдшеры и т.д.).

В армии появятся "научные роты"

Тем, кто хочет попасть в научные роты придется пройти серьезный конкурс, потому что туда планируют набрать всего 60 человек. При этом призывнику нужно соответствовать определенным требованиям: быть участником научных олимпиад, иметь научные работы, а также практические знания и навыки, например, опыт программирования.

Сейчас в вооруженных силах существуют две научные роты – в Воронеже и Подмосковье, – а до конца года Минобороны доукомплектует еще две. Одна из новых рот появится в Санкт-Петербурге, а другая - в Красногорске Московской области.

История вопроса Научные роты - специальные воинские подразделения, созданные по инициативе министра обороны Сергея Шойгу весной 2013 года. В их составе способные студенты под руководством военных преподавателей выполняют научно-технические работы в интересах военного ведомства. В частности, в воронежской научной роте военнослужащие занимаются усовершенствованием оборудования для бесконтактного обследования авиатехники. Первая научная рота была создана на базе МГТУ имени Баумана.

В этом году призывники смогут отправиться служить вместе со своими собаками. При этом, порода собаки не столь важна, главное, чтобы она обладала определенными навыками, например, была хорошей ищейкой. Поэтому подойдут не только немецкие овчарки, но и лабрадоры и даже спаниели. Собака тоже ставится на довольствие и во время транспортировки в войска, к месту службы ей выдается сухой паек.

Родители также смогут сопровождать сына до места службы, но не имеют права передвигаться в составе воинских эшелонов и должны будут сами оплатить себе дорогу. Если же будущий солдат добирается в свою воинскую часть на самолете, родители могут купить билеты на один рейс с ним. Кроме того, от военкоматов до воинских частей новобранцев будут сопровождать сотрудники военной прокуратуры.

Осенний призыв 2013 года

В числе других новшеств этого года – изменение правил предоставления отсрочки. Теперь студенты средне-специальных учебных заведений, а также духовных учебных заведений с лицензией, наравне со студентами вузов, могут рассчитывать на отсрочку от армии до тех пор, пока не защитят диплом. Кроме того, опровергнута информация о том, что отсрочки будут лишены студенты-платники. Они смогут продолжить учебу, независимо от того, кто финансирует их образование. Аспиранты-очники из вузов, аккредитованных государством, а также молодые люди, имеющие научную степень, в армию не призываются.

Отсрочка от армии предоставляется и по уходу за ребенком, если призывник воспитывает его один, а также если он выступает единственным опекуном своих малолетних братьев и сестер или в одиночку ухаживает за родителем-инвалидом.

Не призываются на военную службу отцы двоих и более детей, а также молодые люди, воспитывающие ребенка-инвалида. Кроме того, отсрочка может быть предоставлена призывнику по беременности супруги. При этом, ожидаемый ребенок должен быть вторым, а срок беременности – не менее 26 недель.

Отсрочка от призыва также может быть предоставлена по состоянию здоровья. Узнать о том, позволяет ли ваше здоровье служить в армии, можно пройдя онлайн-тест из 30 вопросов.

Призывники могут также воспользоваться возможностью альтернативной службы, правда лишь в том случае, если они относятся к коренному малочисленному народу, который ведет традиционный образ жизни и занимается традиционными промыслами, а также если служба в армии противоречит их вере или убеждениям.

Место прохождения альтернативной службы определяет Роструд, руководствуясь ежегодно утверждаемыми перечнями профессий, должностей и организаций. В перечень включаются только государственные организации. При выборе места службы учитываются образование, специальность, опыт работы, медицинские противопоказания, семейное положение. Альтернативнослужащие работают санитарами в больницах, диспансерах и домах-интернатах, строителями, рабочими на заводах, лесниками, библиотекарями, архивистами, рабочими в цирках и театрах, почтальонами, дежурными на метеостанциях.

Плюсы такой службы в том, что можно распоряжаться свободным временем, получать зарплату. При этом, работу выбирать нельзя, а служить придется почти в два раза дольше – 21 месяц. Для прохождения альтернативной службы в военкомат надо подать заявление, характеристику с места учебы или работы, а также автобиографию.

С 1 октября заработал телефон "горячей линии" по вопросам призыва граждан на военную службу в Москве: 8 (495) 679-19-26, по которому призывники, а также их родители смогут получить ответы на волнующие их вопросы. Время работы линии: рабочие дни – с 9.00 до 18.00; предвыходные и предпраздничные дни – с 9.00 до 17.00. Обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00.

Напомним, срок службы в российской армии, начиная с 1 января 2008 года, составляет 12 месяцев.

Григорий Медведев