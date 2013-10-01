В России начался осенний призыв

Во вторник, 1 октября, в России стартовал осенний призыв, который завершится 31 декабря. В числе новшеств этого года – изменение правил предоставления отсрочки. Так, студенты среднеспециальных учебных заведений, а также духовных учебных заведений с лицензией могут рассчитывать на отсрочку от армии до тех пор, пока не защитят диплом.

Как сообщает телеканал "Москва 24", в вооруженных силах страны постепенно увеличивается число контрактников. При этом число уклонистов в этом году достигло 200 тысяч человек.

Добавим, что сегодня московский военкомат откроет "горячую линию".

Телефон "горячей линии" по вопросам призыва граждан на военную службу в Москве: 8 (495) 679-19-26. Время работы: рабочие дни - с 9.00 до 18.00; предвыходные и предпраздничные дни - с 9.00 до 17.00. Обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00.