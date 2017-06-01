Среди ликвидированных на Филиппинах исламистов были уроженцы Чечни

Фото: Zuma/TASS/Faisal Khan

Среди восьми иностранцев, ликвидированных в ходе столкновений с отрядом исламистов на юге Филлипин, были чеченцы, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра обороны страны Делфина Лорензана.

Также среди восьми убитых иностранцев оказались саудовцы, малайзийцы, индонезийцы и йеменцы. Всего в боях по захвату города Марави участвовало около 500 экстремистов.

Столкновения с армией продолжались больше недели. В результате операции удалось уничтожить 95 боевиков. Также погибли 25 солдат и 19 мирных граждан. По словам Лорензана, группа из 50–100 исламистов может оставаться в городе.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте был вынужден ввести в провинции Минданао военное положения. Из-за непростой ситуации в стране он также сократил свой визит в Москву, где встречался с Владимиром Путиным. Сообщалось, что глава Филлипин просил Кремль предоставить ему современное оружие.