Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

1 апреля в России начался весенний призыв на военную службу, в армию планируется отправить около 155 тысяч молодых людей.

По словам начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Василия Тонкошкурова, около 500 человек планируют направить на альтернативную гражданскую службу.

Призыву подлежат мужчины от 18 до 27 лет, прибыть в армию он должны до 15 июля. Принимать граждан по вопросам призыва круглосуточно будут по адресу: Хорошевское шоссе, дом 38 Д, строение 2, либо по телефонам: (499) 946-76-94, (495) 693-59-49.

Уклонистам грозит уголовное наказание по статье "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы", штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы до двух лет, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы до двух лет.

Ранее военный комиссар Москвы Виктор Щепилов сообщал, что количество уклонистов от армии за два года сократилось на 45 процентов.

По его словам, осенью прошлого года медицинское освидетельствование прошли около 40 тысяч призывников Москвы, из них более 30 тысяч признаны годными и годными к военной службе с незначительными ограничениями.

В этом же году не только сократилось число уклонистов, но и количество желающих служить в российской армии превысило весенний призыв. Желающих служить оказалось на 30-45 тысяч человек больше, чем может принять армия за один призыв.