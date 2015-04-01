Форма поиска по сайту

01 апреля 2015, 08:34

Политика

Начался весенний призыв на военную службу

В России начался весенний призыв в армию

В России начался весенний призыв на военную службу, в армию планируется отправить около 150 тысяч молодых людей.

Призыву подлежат мужчины от 18 до 27 лет, прибыть в армию они должны к 1 июля. Уклонистам грозит уголовное наказание по статье "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы". штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы до двух лет, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы до двух лет.

Отметим, что в осенний призыв 2014 года в армию было призвано более 6 тысяч москвичей, а в весенний - еще 6 тысяч.

При этом в 2014 году в ходе весеннего призыва в Минобороны насчитали 4,3 тысячи уклонившихся от службы по всей России, в 2013 их было 5,2 тысячи.

Ранее M24.ru сообщало, что столичных призывников будут искать через социальные сети. Сотрудники районных комиссий начнут также через соцсети рассылать уклонистам сообщения с напоминанием, что они должны явиться в военкомат.

