В России 1 апреля начинается весенний призыв

Фото: ИТАР-ТАСС

Сегодня, 1 апреля, в России начинается весенний призыв на военную службу. Он будет особенным, так как впервые для всех призывников будут оформлены персональные электронные карты. Они будут содержать биографические данные, медицинские показатели и сведения о профессиональной подготовке, отмечает телеканал "Москва 24".

Все это позволит упростить назначения на воинские должности и ведение воинского учета граждан после увольнения в запас.

Еще одно нововведение - это масштабная медицинская комиссия. Обследования теперь будут проходить более тщательно. Кроме того, на призывных пунктах молодому пополнения будут выдавать теперь наборы со средствами личной гигиены. В них будут входить шампунь, гель для душа, зубная щетка и паста, бритвенный станок, полотенце и крем для рук.

Что касается тех, кто уклоняется от призыва, то Минобороны предлагает публиковать списки уклонистов в региональной печати.

Всего во время нынешнего весеннего призыва в армию отправятся 154 тысячи человек. Срок службы остается прежним - один год.