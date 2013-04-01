В России начался весенний призыв в армию

1 апреля начался весенний призыв в армию

1 апреля начинается весенний призыв в армию. Призывная кампания в этом году продлится до 15 июля. За это время на службу отправятся более 150 тысяч молодых людей - такие данные озвучил замначальника Генштаба Василий Смирнов.

Треть всех новобранцев уже имеют военную подготовку после учебы в подразделениях ДОСААФ. При этом всего 310 юношей будут направлены на так называемую альтернативную гражданскую службу.

Ряды контрактников к концу года также пополнятся - по словам Смирнова, их станет на 241 тысячу человек больше. Вместе с тем, растет и количество уклонистов - от военной службы сейчас скрываются 236 тысяч россиян.

Напомним, что 1 апреля по всей России откроется 148 консультационных пунктов для призывников. Как рассказал начальник управления надзора Главной военной прокуратуры Александр Никитин, призывники и их родители смогут обратиться туда за разъяснениями по вопросам призыва и прохождения военной службы, а также сообщить о нарушениях закона со стороны работников военных комиссариатов. Кроме того, можно будет обратиться на сайт Главной военной прокуратуры и на "горячую линию".